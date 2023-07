Gaia lance son zoo en réalité virtuelle, pour observer les animaux loin des enclos

"Gaia est convaincue que les zoos doivent être transformés pour le bien des animaux. C'est pourquoi nous avons imaginé un nouveau zoo, qui vous plonge dans des habitats sauvages en réalité virtuelle et vous permet d'observer de très près les éléphants, manchots et girafes", explique le président de Gaia, Michel Vandenbosch.

Lunettes 3D vissées sur la tête, les passants de Bruxelles, Anvers, Namur, Louvain, Charleroi, Hasselt, Bruges, Blankenberge, Gand, Mons, Liège ou encore Eupen pourront découvrir du 25 juillet au 11 août les animaux dans leur environnement originel, car "que peut-on réellement apprendre sur le comportement naturel et les besoins d'un animal sauvage en l'observant enfermé dans un enclos ?", relève M. Vandenbosch.

Selon l'ASBL, plusieurs millions d'animaux sauvages sont tenus en captivité dans les 10.000 zoos dénombrés dans le monde. Gaia dénonce les pathologies mentales et physiques qui peuvent découler de cette captivité. "Dans la plupart des zoos, les enclos sont conçus pour les visiteurs qui doivent pouvoir observer les animaux le plus possible, et ce, au détriment de leur tranquillité", pointe Gaia. "Les zoos restent des entreprises dont le but est de divertir."

"Pour justifier leurs activités, les zoos prétendent protéger les espèces menacées. Cependant, la plupart des espèces animales présentes dans les zoos ne sont pas menacées", fait valoir Michel Vandenbosch. "Seule une poignée d'animaux en voie de disparition, issus des programmes d'élevage des zoos, ont été relâchés avec succès dans leur habitat naturel."

L'association propose une première impulsion pour que les zoos se réinventent en travaillant avec les nouvelles technologies. "Les animaux qui subissent les conséquences les plus négatives de la captivité et qui ont les exigences les plus élevées en matière de bien-être (comme les éléphants, les grands singes, les dauphins, etc.) pourraient ainsi être remplacés en priorité par des technologies innovantes", suggère Michel Vandenbosch.

Gaia envisage un processus progressif, qui pourrait permettre la création d'un zoo hybride avec des animaux vivants et virtuels, mais également avec des animaux holographiques, robotisés ou animatroniques.

"C'est vrai que depuis que l'on est tout petit, on aime voir les animaux. On a hérité du temps jadis de ce modèle de zoos, dans lesquels les animaux capturés dans la nature sont montrés aux gens pour sensibiliser à l'environnement et aux espèces. Mais aujourd'hui, notre regard sur la réalité animale change et on se rend compte que ce ne sont pas des conditions idéales pour détenir des animaux", a déclaré le ministre Clerfayt. Ce dernier a par ailleurs ajouté souhaiter interdire les parcs zoologiques pour les mammifères en Région bruxelloise.