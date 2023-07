La Vivaldi fait le deuil de la réforme fiscale : le boost des salaires et la baisse des impôts, ce sera pour le prochain gouvernement

Pas de soutien clair non plus du côté du Premier ministre qui, malgré un positionnement libéral plus marqué ces dernières semaines, jouait la carte du conciliateur. Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) était quant à lui plutôt désespéré. Après des mois, sa réforme fiscale plusieurs fois retaillée et réécrite ne satisfaisait personne.

La hausse du pouvoir d’achat à la poubelle

Cette réforme avait de multiples ambitions. En vrac, il était question de booster les salaires, de baisser les impôts sur le travail, d’augmenter le pouvoir d’achat en allégeant la TVA, de taxer plus lourdement les multinationales et les comptes titres… au final, rien ne sera fait sous cette législature. “J’ai constaté qu’il n’y avait aucune volonté au sein du gouvernement de faire un tel effort”, a tweeté un peu après 11h le vice-Premier CD&V.

Obtenir un accord avant les vacances d’été aurait permis de mettre en place les modifications sur les fiches de salaire dès l’amorce de 2024. On aurait pu avoir un changement notable sur le pouvoir d’achat au moment des élections. Dans les projections du ministre Van Peteghem, il était question de faire gagner jusqu’à 1000 euros par en plus pour les ménages.

Ayant constaté que parvenir à un accord n’était pas possible sans impacter significativement la situation budgétaire, Alexander De Croo a toutefois décidé d’arrêter de tourner autour du pot. Si réforme fiscale il y aura, ce sera pour les suivants. De l’avis de plusieurs participants, le conseil des ministres a alors pris une tournure émotionnelle. Le ministre des Finances, en deuil, a été félicité pour tout le boulot qu’il avait accompli… pour rien.

Au point mort jusqu’à la rentrée

Mercredi matin, chaque parti accuse l’autre d’avoir fait capoter la réforme. Pour le MR, c’est la faute de la gauche. Pour Ecolo et le PS, c’est la faute au “parti des riches”… Pour autant, les différentes parties refusent de parler de crise gouvernementale. Si la Vivaldi est maintenant au point mort, elle pourra redémarrer en septembre. Même si la campagne électorale est sur toutes les lèvres, les ministres assurent qu’ils ne passeront pas en affaires courantes à la rentrée.

Il y a, en effet, encore de nombreux dossiers à résoudre. L’avenir énergétique du pays n’est pas totalement assuré, il va falloir coller aux exigences environnementales de la loi européenne de restauration de la nature, refaire un conclave budgétaire ou encore préparer la présidence belge du Conseil de l’Union européenne.

Est-ce que les ministres arriveront encore à travailler ensemble ? ”Bien sûr, le travail du gouvernement continue”, nous assure-t-on au cabinet du ministre Clarinval. “Dès demain, il y a un conseil des ministres avec une centaine de points à l’ordre du jour.” Du côté du cabinet Gilkinet, on poursuivra “évidemment” le travail. “Et encore plus facilement avec des libéraux ouverts et humanistes capables de compromis et éclairés par les valeurs des Lumières.”

D'ailleurs, nous précise-t-on, les ministres sont allés déjeuner chez le Roi et tout s'est bien passé...