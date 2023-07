Le CD&V, le grand perdant de l’échec de la réforme: "Une Vivaldi 2, c’est non!"

Qui pourra se glorifier d’avoir obtenu quelque chose durant cette législature. Le MR se targue d’avoir obtenu la prolongation du nucléaire. Les socialistes répètent qu’ils ont augmenté le salaire minimum. Les écologistes évoquent le tarif social. Mais le CD&V perd l’élément qu’il aurait pu mettre en avant auprès de ses électeurs : la réforme fiscale sur laquelle travaillait depuis des mois le ministre des Finances Vincent Van Peteghem.

Que va faire le CD&V ?

”La réaction du CD&V est à surveiller”, averti Jean Faniel, politologue et directeur général du Crisp. “Le parti dégringole dans les sondages. La démission de Joachim Coens n’a pas aidé et il n’est pas vraiment sûr que Sammy Mahdi parvienne à redresser la barque. Avec quoi va-t-il pouvoir venir devant les électeurs. ? Il n’a pas de réforme fiscale à mettre en avant alors que c’était leur dossier phare. Cela arrive à un moment où le gouvernement flamand est à nouveau en crise sur la question de l’azote. Les deux éléments se télescopent. Le calendrier n’est pas bon pour le CD&V qui est en train de perdre pied.”

Du côté du CD&V, c’est silence radio mercredi. Le parti fait profil bas après que son ministre a blâmé le MR de défendre “une centaine d’électeurs riches”. Chez l’aile plus jeune des chrétiens-démocrates, on sent toutefois poindre une déception qui pourrait coller à celle de leurs aînés. “Les partis qui bloquent les réformes nécessaires bloquent notre pays. La Vivaldi a définitivement échoué en tant que gouvernement réformateur. Une Vivaldi 2 en 2024 est donc un no go pour nous”, communiquent les Jong CD&V.

Un réajustement en défaveur du CD&V

”Si les rapports de force électoraux ne sont pas modifiés, on pourrait voir un réajustement en défaveur du CD&V”, poursuit Jean Faniel. “Peut-être que les autres partis parleront d’un arc-en-ciel sans le CD&V.”

Quel parti pourrait le remplacer ? Difficile de dire à ce stade tant l’actualité pourrait bouleverser la donne. En un an, une pandémie ou une nouvelle guerre peut arriver. On notera toutefois que le MR, quasi-excommunié par ses partenaires de majorité, a été applaudi par la N-VA pour son entêtement à réclamer de ne pas augmenter les dépenses.