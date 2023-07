Le roi Philippe, 10 ans de règne : les étoffes d'un roi

Il existe des milliers de photos du roi.

Lorsqu’il était prince, le cheveu blond, la chevelure plus stricte, sur son quant-à-soi, même sur sa photo de fiançailles avec Mathilde en juin 1999. Héritier au visage fermé aux côtés de son père, alors souverain régnant à l’air bonhomme, au rire sonore. Barbu en 2009, ce qui lui fera gagner en maturité (il la rasera en 2012, peu charmé par son côté poivre et sel). Devenu roi en 2013 lors d’une prestation de serment où on peut voir un fils à l’émotion contenue derrière des lunettes rondes quand il embrasse son père et un nouveau monarque à la raideur empruntée.

Le… mari de la Reine !

Année après année, le roi Philippe a été suivi par un pool de photographes qui l’accompagnent en voyage à travers le monde, en mission économique. Il est filmé, souvent en uniforme militaire, aux mariages, aux enterrements des membres du Gotha. Des centaines de clichés le montrent, prenant de l’assurance accompagné par son épouse Mathilde avec qui il marche si souvent main dans la main. On peut le voir fier et complice avec sa fille aînée, Elisabeth. Souriant sur les photos de famille, avec ses quatre enfants. Immortalisé aux côtés de Nelson Mandela, de Elisabeth II, de figures qui ont fait l’histoire. Récemment en grande conversation avec le président ukrainien qu’il a accueilli au Palais, l’air grave. En mai, élégantissime avec Charles III qui avait invité les souverains de Belgique au château de Windsor.

Philippe, prince barbu mais roi glabre, à la différence de Felipe ou Alexander.

Il existe donc des milliers de photos du roi. Mais des photos de Philippe seul, il y en a peu. Là où Mathilde est flashée des pieds à la tête. Pour montrer sa tenue couture ou plus casual, pour décortiquer ses looks de reine, la comparer là à Maxima, ici à Kate Middleton… Le roi ? Rien. Dans le domaine du style, on pourrait même paraphraser le fameux titre que l’humour british accordait au prince Fillip, époux d’Elizabeth II : Philippe, “Le mari de la Reine, l’inconnu de Laeken” !

Une élégance tout en sobriété

Or, si les observateurs concèdent ces jours-ci au roi des Belges un parcours sans faute et une montée en puissance de son charisme politique, on peut également admirer son évolution vestimentaire et son beau parcours du côté d’une élégance tout en sobriété certes mais tout en détail aussi et au style de plus en plus affirmé.

Le roi porte beau la tenue de gala et avec fierté ses ailes de pilote de chasse.

S’il a désormais la stature d’un roi, “il a une belle allure, une belle hauteur et une belle carrure”, s’enthousiasme Emmanuelle Jowa, journaliste et observatrice avisée de la famille royale pour Paris Match Belgique et chroniqueuse royale pour LN24. Et ça n’est pas que ses costumes sur mesure, qui viennent pour la plupart du tailleur Degand, qui le flattent. “Le roi Philippe a une discipline et une hygiène de vie exemplaire. Qui viennent de ses six années à l’armée qui ont été totalement formatrices pour son esprit et son bien-être”, tient-elle d’une récente visite au Palais. Sportif, il continue à faire du jogging tôt le matin : “En Thaïlande alors qu’il faisait une chaleur folle et même en Jordanie, il y a deux ou trois semaines”.

Conséquence, notre roi peut se targuer d’avoir une belle silhouette. Pas de petit ventre lorsqu’il porte son uniforme militaire ajusté et ses ailes de pilote de chasse dont il est si fier. Il se disait avec second degré que “si le prince Albert avait choisi la Marine, c’est parce que l’uniforme sombre amincissait”, sourit la journaliste. Rien de tout ça pour le roi ! En revanche, là où Albert II a toujours été à l’aise dans ses pantalons de coton coloré, casquette sur l’œil à Ciergnion, Philippe semble toujours un peu “vieille France” dans ses Barbour et bottes ou chemise ouverte et mocassins lors de sorties informelles.

Philippe, Charles III, le match

C’est définitivement la légitimité du costume qui lui va comme un gant ! Avec cette touche britannique donc mais aussi une “italian touch” qu’a remarqué l’observatrice. Il en est originaire par sa mère Dolce Paola et “la Belgique est une terre italienne aussi” : costumes croisés, cols italiens, … : “Il twiste sa sobriété de petites fantaisies”.

Dans sa tenue de gala sur les nouvelles photos officielles, le roi Philippe, chevelure grise, tomber impeccable du pantalon, n’a rien à envier à la prestance d’un Felipe VI. Et si le roi Willem-Alexander a un style plus décontracté, le roi Philippe a pour lui “une élégance jusqu’au bout des ongles. On peut le voir si l’on prend le temps de regarder ses pochettes, ses cravates, les matières parfaites de ses costumes”, décrit Emmanuelle Jowa qui conclut en décrivant un cliché de Philippe, costume sombre, chevelure grise parfaite mettant en valeur ses yeux bleu-gris avec Charles III, en bleu roi : “Tous les deux sont extrêmement élégants mais le match est fait, non ?”. La Belgique a gagné. Un souverain. Et roi du style aussi !