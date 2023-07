Alexander De Croo ira jusqu'au Vietnam. ©DLE

Le Premier ministre a écouté les envies de sa femme Annik et de ses deux fils et se rend cette année en Asie, nous communique-t-il. “Le Vietnam figurait depuis longtemps sur notre bucket-list. Nous en profitons tant que les enfants souhaitent toujours nous accompagner. Je me réjouis de goûter à la fameuse “cuisine de rue vietnamienne”, de découvrir une nouvelle culture et de me poser quelques jours à la plage.” La famille passera également quelques jours avec des amis dans le nord de l’Italie.

Petra De Sutter : sud de la France

Petra De Sutter ira dans le sud de la France. ©MARIE RUSSILLO

La vice-Première ministre partira d’abord à la côte belge avant de se rendre dans la “Douce France”, ce pays qu’elle affectionne particulièrement et dans lequel elle se rend quasiment chaque année. L’écologiste fera le trajet jusqu’à la Dordogne en voiture, accompagnée de sa femme Claire. Elle se rendra ensuite en Auvergne, à l’invitation d’amis qu’elle rejoindra. “C’est une très belle région, m’a-t-on dit. J’ai hâte de pouvoir la visiter.”

François De Smet : La Rochelle

François De Smet ira à La Rochelle. ©Ennio Cameriere

Le président de DéFI part avec sa compagne et son petit garçon de 2 ans et demi à La Rochelle. “Nous aimons beaucoup cette région, au bord de l’océan Atlantique. Elle mélange à la fois histoire et paysages incroyables : de quoi faire de belles balades en famille. Les habitants y sont aussi chaleureux. J’emporte avec moi le livre de Nicolas Mathieu, “Leurs enfants après eux”, sur les recommandations de ma compagne. Et si vous avez un polar à la “Agatha Christie” à me conseiller, je suis preneur.”

Jean-Marc Nollet : les Pyrénées

Jean-Marc Nollet ira dans les Pyrénées. ©BELGA/BELPRESS

Amateur des grands espaces et des verticalités aérées, le coprésident d’Écolo part 10 jours avec son sac sur le dos dans un endroit où il n’aura pas beaucoup de réseau. Le Carolo ira en train jusqu’aux Pyrénées. Avec sa compagne, il fera un trek au cœur des paysages exceptionnels du massif du mont Perdu, un coin où les altitudes dépassent souvent les 3 000 mètres. “J’ai besoin de nature”, déclare celui dont le parti présente la déconnexion comme un droit fondamental.

Georges-Louis Bouchez : Italie

Sans dévoiler sa destination, Georges-Louis Bouchez évoque l'Italie. ©© Bernard Demoulin

Le président du MR ne s’est pas encore décidé à ce stade, même s’il nous vante les charmes de l’Italie. “Je ne sais pas s’il y a une région où on n’est pas bien en Italie”, déclare-t-il, pointant plus particulièrement la côte amalfitaine, la beauté de Florence ou encore l’accueil à Naples. Comme lecture, ce sera la biographie de Napoléon Bonaparte, par Max Gallo. “Un homme parti de nulle part, au parcours romanesque, élu par le peuple et dont la trajectoire a façonné l’Europe.”

Alexia Bertrand : sud de la France

Alexia Bertrand ira dans le sud de la France.

La gardienne du budget fédéral va sillonner “comme chaque année” le sud de la France. “J’irai peut-être faire un tour dans le Périgord, pour faire quelques jours de marche en montagne”, nous confie la secrétaire d’État libérale. “J’ai aussi envie de faire des visites culturelles en famille”, ajoute la Wolusanpétrusienne, qui est mère de trois enfants.

Raoul Hedebouw : Midi de la France

Raoul Hedebouw ira dans le sud de la France. ©© Bernard Demoulin

Le leader des communistes va rebooster son capital soleil dans le Midi de la France, du côté d’Aix-en-Provence et en bord de Méditerranée “avec la familia”. Objectif : “être à la mer avec mes gamins de 3 et 6 ans et construire des châteaux de sable”. Le chef du PTB va traverser la France “en voiture, Simone”. Dans ses valises, pas de lourd recueil de Karl Marx ou de manuel pour déconstruire le capitalisme, mais une biographie de Jean-Jacques Goldman.

Hadja Lahbib : France et Espagne

Hadja Lahbib ira dans le sud de la France.

Les vacances de l’été 2023, “ce seront des vacances sous le signe de l’amitié et de la famille” pour la ministre des Affaires étrangères. “Voir mes amis et ma famille, mes enfants, c’est ce qui m’a le plus manqué cette année”. La libérale ira dans le sud de la France en train puis en voiture en Catalogne. “Avec dans mon sac, l’un des plus beaux livres que j’ai lus ces dernières années : “Confiteor” de Jaume Cabre qui se déroule dans cette région de l’Espagne.”

Georges Gilkinet : Toscane

Georges Gilkinet ira faire du vélo en Toscane.

Le vice-Premier ira en Toscane, entre Florence et Sienne, une région qu’il apprécie particulièrement pour “ses paysages extraordinaires”. L’écologiste envisage de faire beaucoup de marche et de vélo. Un ressourcement présenté comme indispensable après une année très chargée et avant 10 mois qui seront très denses. Dans ses valises, “La splendeur et l’infamie”, d’Erik Larson, un livre conseillé par Pierre-Yves Dermagne et Vincent Van Quickenborne.

Ludivine Dedonder : le continent africain

Ludivine Dedonder ira en Afrique ©PRE

Cet été, la ministre de la Défense visitera le continent africain. “Ce sera un voyage en famille avec mon compagnon Paul-Olivier et notre fils Oscar”, dévoile la Tournaisienne. “Pendant deux semaines, je compte me déconnecter autant que possible, parcourir les grands espaces, la nature et vivre des “rencontres en terre inconnue”. J’emportai avec moi, une lotion antimoustique, une paire de jumelles et quelques bouquins que je dois encore choisir”, glisse la socialiste, mystérieuse.