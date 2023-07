Après l'échec de la réforme fiscale, le "dossier maudit", quel avenir pour la Vivaldi? "Les partis ne sont pas prêts à aller aux élections"

À lire aussi

Cet échec ne surprend pas Jean Faniel, directeur du Crisp, le Centre de recherche et d’information socio-politiques. “La réforme fiscale, c’est un dossier qui était connu de tous comme étant difficile. C’est un dossier technique mais politiquement très sensible. Depuis 1830, l’histoire de la fiscalité est une histoire de combat en politique. Le parcours pour faire une réforme fiscale a toujours été semé d’embûches.”

Le gouvernement ne tombe pas car les partis ne sont pas prêts

Mardi soir, le cabinet du Premier ministre a rappelé que l’accord de gouvernement ne prévoyait qu’une mise en préparation de la réforme fiscale. Sans l’assentiment des sept partenaires, il était apparu qu’il n’était pas possible d’aller plus loin que cette étape.

Jean Faniel, directeur général du CRISP, rappelle que la réforme fiscale a toujours été source de divergences. ©Fabienne Collard © CRISP

“Le gouvernement, le ministre des Finances et le Premier ministre devaient vraiment faire œuvre de diplomatie pour éventuellement parvenir à un accord”, analyse Jean Faniel. “C’est un dossier dont l’échec n’est pas très surprenant pour n’importe quel gouvernement de coalition, et encore plus pour une formation qui associe la gauche et la droite. La fiscalité est un marqueur gauche-droite très important. Ce qui fait la différence, c’est la volonté d’égalité et de redistribution selon les catégories sociales que l’on décide de privilégier.”

Comment expliquer que face à un désaccord aussi manifeste sur un dossier aussi emblématique, qui concerne la majorité de la population, le gouvernement ne vacille pas alors que de précédentes coalitions tombaient pour des dossiers moins concernants ? “Les partis de la Vivaldi ne sont pas prêts à faire tomber le gouvernement. Ils ne veulent pas aller aux élections maintenant. La réforme fiscale, c’est l’échec d’un dossier, mais d’un dossier parmi d’autres. L’affaire Hadja Lahbib nous a montré que les partis de la Vivaldi sont “raisonnables”. Ils ne souhaitent pas mettre en péril la sécurité du gouvernement.”

La N-VA n’a pas peur de sortir car “elle fait ce qu’elle dit”

Sous Michel 1, on avait une majorité à la cohérence idéologique beaucoup plus importante. Pour une coalition de droite/centre-droite, il était plus facile pour de s’accorder sur une réforme fiscale. Qu’est-ce qui a, dès lors, expliqué que la Suédoise saute le 9 décembre 2018 ? La N-VA: un parti qui campe sur ses positions et qui ne craint pas de débrancher la prise lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut. “C’est un parti qui se veut différent”, poursuit l’expert en sciences politiques. “La N-VA continue de se présenter comme n’étant pas intégrée à l’establishment ni au fédéral. Mais surtout, elle se présente depuis toujours comme un parti qui fait ce qu’il dit.”

En 2007, la N-VA affirme qu’elle n’entre pas au gouvernement si elle n’obtient pas sa réforme de l’État. “La promesse relativement flou d’Yves Leterme permet au CD&V d’entrer au gouvernement. La N-VA, avec laquelle le CD&V est en cartel, reste sur sa position et refuse d’entrer en partenaire de cartel. En 2008, comme il n’y a toujours pas de cartel, la N-VA rompt le cartel.”

Même chose en 2010 et en 2018. Quand ils n’obtiennent pas leur réforme de l’État ou ne veulent pas du pacte de Marrakech, les nationalistes n’hésitent pas à mettre fin à l’idylle fédérale. C’est une forme de témérité, ou de radicalité, que l’on ne trouve pas chez les autres partis “traditionnels”.