Bloquer les transactions bancaires en cas de phishing : ce projet de loi vient d’être approuvé par le gouvernement

C’est pourquoi un système d’alerte est mis en place : le Risk Warning System. Il s’agit d’une plateforme sur laquelle les banques s’alerteront immédiatement les unes les autres en cas de transactions suspectes. Cela permettra aux banques de bloquer immédiatement de nouvelles transactions frauduleuses similaires et de mieux protéger leurs clients.

Un projet de loi du ministre de la Justice Van Quickenborne, en concertation avec l’organisation sectorielle Febelfin et le ministre des Finances Van Peteghem, a été approuvé jeudi par le Conseil des ministres. Les directives appliquées par la police et le parquet ont également été adaptées afin que l’argent volé puisse être retrouvé et bloqué plus rapidement.

Plus de 8000 plaintes en 2022

Le nombre de plaintes déposées pour phishing (ou hameçonnage) a fortement augmenté ces dernières années, en particulier depuis la crise du Covid. En 2018 et 2019, le nombre de plaintes était respectivement de 1 136 et 2 484. En 2020, 2021 et 2022, il s’agissait respectivement de 7 546, 8 420 et 8 191 dépositions.

Les organisations criminelles, y compris celles provenant de notre propre pays, se tournent de plus en plus vers la criminalité en ligne. Les mesures Covid ont accéléré cette tendance. Le nombre réel de victimes est beaucoup plus élevé. En effet, tous les cas ne font pas l’objet d’une plainte et les citoyens ne se rendent pas toujours compte que de l’argent a disparu de leur compte bancaire lorsqu’il s’agit de sommes moins importantes.

Selon les estimations, 40 % des Belges ont été victimes d’hameçonnage à un moment ou à un autre de leur vie. Pour certaines victimes, les pertes financières sont énormes et les conséquences non négligeables