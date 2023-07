Fête nationale ce 21 juillet: voici le programme

C’est à Bruxelles que le gros des activités se produira. Avec dès ce jeudi soir, la vingtième édition du bal national qui se tiendra sur la place du Jeu de Balle. Dès 19h30, Louis Lou, De Romeo’s, Sttellla, Speciaal B-Day, DJ Daddy K et The Planes se produiront tout à tour gratuitement. Avec des hommages appuyés envers le Grand Jojo, Arno, Nicole Josy et Claude Barzotti. Un événement qui pourra se réjouir de la présence du Roi Philippe et de la Reine Mathilde. Lesquels auront assisté peu avant au concert du violoncelliste Victor Julien-Laferrière, Premier Prix du Concours Reine Elisabeth 2017, au Studio 4 de la place Flagey.