Un premier baron d’origine immigrée, une présentatrice de JT, des scientifiques, et Ibrahim Ouassari : découvrez les faveurs nobiliaires accordées

Une dizaine de personnes recevront ainsi en 2023 les faveurs nobiliaires, et se verront décerner le titre de baron ou de baronne. Ces titres ne sont pas transmissibles aux héritiers et s’éteignent donc avec leur porteur. Contrairement à l’an dernier, aucun titre de comte n’a été décerné.

Par l’octroi de ces titres, le Palais souhaite par contre rester dans la lignée des années précédentes en mettant en avant “la noblesse de cœur” et des parcours exceptionnels. Il se compose d’une parité hommes/femmes et entre francophones et néerlandophones.

Sont faits barons ou baronnes :

Elisabeth Monard a été présidente du Fonds de la recherche scientifique pendant 15 ans. Elle est professeur émérite à la KU Leuven, où elle a été l’une des premières femmes ingénieurs civils.

Anny De Windt a créé l’organisation indépendante asbl “Bijzondere jeugdvakanties” (BiJeVa), qui a commencé par organiser des vacances pour les enfants de Flandre confrontés à la pauvreté.

Kasper Bormans a développé une application qui permet aux soignants de communiquer avec les personnes atteintes de démence et de les aider en leur rappelant des souvenirs.

Henri Goldberg a consacré toute sa vie à la Fondation Auschwitz ASBL et à la mémoire de la Shoah.

Le professeur Jean Rubay est un chirurgien cardiaque et président de l’ASBL Chaïne de l’Espoir Belgique, qui accueille des enfants en Belgique pour y recevoir les soins médicaux nécessaires à leur guérison.

Emilie Meessen a, tout au long de sa carrière, a démontré son engagement envers les plus vulnérables de la société, notamment avec son ASBL Infirmiers de la rue.

Anne Johansson est une autorité belge en matière de soins néonatals. Elle travaille comme chef de clinique à l’unité de soins intensifs pour nouveau-nés de l’hôpital universitaire pour enfants Reine Fabiola.

Sabine Gössing est active dans plusieurs organisations qui luttent contre la maladie d’Alzheimer. Elle a notamment cofondé la Ligue Alzheimer asbl.

Sidi Larbi Cherkaoui est un chorégraphe qui compte parmi les plus grands chorégraphes internationaux et a collaboré avec des stars mondiales, dont Beyonce. C’est la première fois qu’un Belge d’origine immigrée devient baron, indique le Palais.

Bruxelles - Siege IPM: Sidi Larbi Cherkaoui, chorégraphe du nouveau Starmania. A Bruxelles le 14 mars 2023 ©JC Guillaume

Charles Schelfhout : Charles Schelfhout est un peintre et dessinateur qui a subi les premiers signes de la cécité vers l’âge de 30 ans et qui a néanmoins poursuivi ses activités artistiques en dessinant notamment à l’aide de la vidéo-loupe. Il a fondé Art and Low Vision en 2014.

À lire aussi

Sont nommés au grade de Grand Officier de l’Ordre de Léopold :

Conny Aerts est une autorité mondiale dans le domaine de l’astrosismologie, la science qui s’intéresse à l’analyse de la structure interne des étoiles pulsantes.

Michel Delbaere, entrepreneur et administrateur, est actif au sein de l’organisation patronale VOKA et président du comité stratégique de la Chapelle musicale Reine Elisabeth.

François Maniquet est économiste et professeur à l’UCL et à l’Université de Warwick (Royaume-Uni). Il a remporté le prix Francqui en 2010 pour ses recherches scientifiques liées à “l’économie juste”.

Sont nommés au grade Commandeur de l’Ordre de Léopold :

Le baron Marc du Bois (administrateur de plusieurs sociétés et élu manager de l’année en 2014 par Trends) ; Marie-Elisabeth Faymonville (anesthésiste-réanimateur qui dirige depuis 2004 le Centre de la Douleur) ainsi qu’Ibrahim Ouassari, un jeune entrepreneur qui a entre autres fondé MolenGeek et fait figure d’exemple pour de nombreux jeunes qui n’ont pas terminé un parcours scolaire traditionnel.

Sont nommés au grade de Commandeur de l’Ordre de la Couronne :

Loredana Marchi, qui est depuis 1989 directrice de l’ASBL Foyer à Molenbeek ; Maria Van Elslande a qui a été cheffe du service d’information des Nations unies ; Sophie Vangheel, qui s’engage auprès des plus vulnérables de la société depuis plus de 30 ans ; le comte Matthieu Le Grelle et Frédéric Simonart, actifs au sein de l’ASBL Duo for a Job, qui met en relation de jeunes demandeurs d’emploi issus de l’immigration avec des personnes de plus de 50 ans ayant une large expérience professionnelle.

Parmi les personnalités bien connues au nord du pays, Martine Tanghe, qui a travaillé toute sa vie pour la VRT, est nommée au grade de Commandeur de l’Ordre de la Couronne. Elle était connue comme présentatrice principale de journal pour son utilisation claire et correcte du néerlandais.

.