Le Roi Philippe à l’honneur lors de la fête nationale: dix ans de règne en dix événements marquants

Et en dix ans, celui que certains qualifiaient de majesté “empruntée, peu naturelle et mal à l’aise en public” s’est affirmé, faisant taire ses principaux détracteurs. Le roi Philippe a su asseoir sa légitimité sur le trône. Et jouit désormais une réelle popularité auprès du peuple belge. En dix ans, il a aussi été le témoin privilégié de crises politiques et sanitaires, de drames, de moments de liesse. Voici ses dix moments marquants.

1. La prestation de serment

Le 21 juillet 2013, la Belgique se dote d’un nouveau roi. À midi, soit 1h30, après l’abdication officielle de son père le roi Albert II qui adressera un “Vive le Roi” spontané à l’adresse de son fils, Philippe prête serment en tant que nouveau Roi des Belges. “Je suis conscient de la responsabilité qui désormais m’incombe, dira-t-il. J’entame mon règne avec la volonté de me mettre au service de tous les Belges.

2. Les élections

Le Roi Philippe a reçu le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, au Palais royal, lors des négociations post-électorales en 2019. ©BELGA

Si la coutume veut que le roi n’ait aucun rôle politique à jouer, Philippe, dans le cadre des négociations post-électorales, aura plusieurs fois pris des décisions politiques. D’abord en nommant Bart de Wever, président du parti nationaliste flamand N-VA, en tant qu’informateur royal en mai 2014, en vue de la formation du gouvernement. Ensuite en invitant autour de la table, pour la première fois, le leader d’un parti d’extrême-droite en la personne de Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, grand gagnant des élections 2019 avec 15 sièges supplémentaires. Beaucoup d’observateurs salueront le rôle politique important que le roi Philippe aura joué dans le cadre de ces négociations post-électorales.

3. Les attentats et le couac de Quiberon

Au lendemain des attentats de Paris, l’Ocam élève la menace terroriste à son niveau maximal. Alors que la Belgique est bouclée, le Roi se prélasse avec la Reine Mathilde dans un centre de thalassothérapie à Quiberon, en Bretagne. Manque de chance pour lui, un client de l’hôtel le reconnaît et une photo du roi Philippe en peignoir sirotant un jus de fruit tout en lisant paisiblement un livre, fuite. Un détachement qui fera polémique. Quelques mois plus tard, la Belgique sera meurtrie dans sa chair, elle-même touchée par des attentats “lâches et odieux”. Cette fois, le Roi sera bien présent aux côtés des Belges. “Aujourd’hui, notre pays est en deuil, dira-t-il. Ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres. Les vies brisées, les blessures profondes, ces souffrances sont celles de tout notre pays.”

4. Un Roi sportif

Le Roi Philippe a parcouru les 20 km de Bruxelles en moins de deux heures en 2014. ©Belga

Guindé pour certains, Philippe se servira du sport pour moderniser son image. En participant aux 20 km de Bruxelles en 2014, comme en 2013. Ensuite en affirmant sa passion pour le kitesurf, qui lui vaudra récemment trois côtes cassées. Le Roi était présent lors de la Coupe du monde en Russie, même si sa présence contre la France ne nous a pas porté chance. Enfin, il a définitivement cassé son image austère en “coachant” les Diables avant le Qatar. Là encore, cela ne nous aura pas porté chance…

5. Le discours à l’ONU

L’un des éléments marquants du règne du Roi Philippe sera indiscutablement celui de son discours à l’ONU, à l’occasion de la présidence belge, pour un mois, du Conseil de Sécurité. Un discours axé sur la sécurité des enfants dans les conflits armés. “Aujourd’hui, un enfant sur cinq dans le monde subit l’impact négatif d’un conflit armé. […] Nous devons aider ces enfants à se relever et à s’épanouir. Il faut leur redonner espoir et les aider à se réconcilier avec la vie.”

6. La crise du Covid

Le roi Philippe en visite au le laboratoire Covid-19 de l'Université de Liège. ©BELGA Nieuwsbrief

Alors que la crise sanitaire frappe notre pays, la Belgique est touchée par une pénurie de masques. Le Roi interviendra auprès de Jack Ma, fondateur du site Alibaba.com pour obtenir 500.000 masques et 30.000 kits de tests. Plus tard, il se rendra au chevet du personnel soignant pour saluer leur travail “héroïque”. Toutefois, la crise s’accompagne d’un rare couac en dix ans de règne : il adresse aux Belges son soutien en écrivant “Courage” dans son immense Palais de Laeken. Un message qui passe mal alors que les Belges sont confinés dans des lieux parfois exigus.

Le "Courage" adressé par la famille royale dans l'immense propriété du palais de Laeken au peuple belge confiné était mal passé. ©DR

7. Il adoube Delphine Boël

La Princesse Delphine avait été invitée, pour la première fois, dans la tribune royale par le Roi Philippe, lors du 21 juillet 2021.

Le 21 juillet 2021, Delphine Boël, tout juste reconnue fille légitime du roi Albert II et demi-sœur du roi Philippe, est invitée par ce dernier à s’installer en tribune royale lors de la fête nationale. Un acte symbolique légitimant la Princesse Delphine, qu’il avait rencontrée pour la première fois quelques mois plus tôt.

8. Les larmes du Roi

Le roi Philippe n'avait pu retenir ses larmes en juillet 2021, en regardant les images des inondations meurtrières.

À la mi-juillet 2021, des inondations meurtrières frappent le pays et feront 39 morts. Quelques jours plus tard, lors de la fête nationale, le Roi ne pourra retenir ses larmes alors que des images de la catastrophe sont projetées.

9. Ses regrets au Congo

Le roi Philippe avait fait part de ses profonds regrets envers le Congo. Mais sans présenter les excuses de la Belgique. ©Belga

Pour sa première visite officielle au Congo depuis sa prestation de serment, le Roi Philippe, en juin 2022, était très attendu. S’il n’y présentera pas les excuses de la Belgique pour les atrocités commises sous le règne de Léopold II, il réaffirmera “ses plus profonds regrets”, admettant que “le régime colonial était celui d’une relation inégale, en soi injustifiable, marqué par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations.”

10. La rencontre avec Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu par le Roi en février dernier. L’occasion pour le roi Philippe de légitimer le soutien de la Belgique envers le peuple ukrainien. “Alexander De Croo n’a eu cette audience avec Zelensky que parce que celui-ci a été reçu par le Roi”, analyse Vincent Dujardin, historien à l’UCLouvain, dans La Libre. Cette séquence montre que le Roi constitue un atout pour un premier ministre et la diplomatie belge.”