Le roi Philippe et la reine Mathilde émus aux larmes en voyant Elisabeth et Gabriel défiler pour la fête nationale

À lire aussi

Gabriel, le frère cadet de la princesse est lui aussi dans un camp militaire. En première année, il débute seulement. C'est sa première participation au défilé cette année.

Les enfants du roi et de la reine ont défilé devant la tribune royale. Philippe et Mathilde n’ont pas pu retenir leurs larmes en voyant la princesse et le prince dans les rangs du défilé de la fête nationale.