Météo : draches nationales éventuelles pour la journée du 21 juillet

Le vent faible d'ouest-sud-ouest s'orientera à l'ouest-nord-ouest en devenant modéré. Ce vendredi soir et la nuit prochaine, le temps deviendra plus sec avec un ciel qui se dégagera. Dans la région côtière, la nébulosité restera plus variable avec parfois quelques averses. Les températures redescendront entre 6 degrés dans certaines vallées de l'est de l'Ardenne et 14 degrés en bord de mer.