Plus de fruits, moins de drogue: le président costaricain impressionné par le port d’Anvers et sa lutte contre le trafic

Le Costa Rica est le fournisseur extérieur de fruits (bananes, ananas) le plus important pour toute l’Europe. Le port d’Anvers joue un rôle non négligeable dans ces exportations. En 2021, plus de 575 000 tonnes de marchandises en provenance du Costa Rica ont transité par le port. Les fruits représentent peut-être le plus gros volume de ce commerce mais ils ne sont pas le produit d’exportation le plus important vers la Belgique en termes de valeur. Il y a aussi le matériel médical tel que les stents, les prothèses et les boulangers dans lesquels le Costa Rica se spécialise.