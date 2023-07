Alexander De Croo déplore "les clashs" et prône la coopération dans une lettre ouverte

"Chères Belges, chers Belges, ces derniers jours, vous avez probablement ouvert de grands yeux en observant l'arène politique. Chaque jour, la presse relate les nouvelles chamailleries entre responsables politiques qui préfèrent la confrontation à la coopération. (?) La classe politique est parfois tellement préoccupée par elle-même qu'elle en oublie les gens et les causes qu'elle doit servir. Je ne jette la pierre à personne. Cela nous arrive à tous de temps en temps. J'ai moi-même commis des erreurs et je le regrette, mais je ne suis pas pour autant résigné", rédige le Premier ministre libéral dans ce publireportage.