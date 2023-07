Philippe Van Parijs: "Je suis opposé au cordon sanitaire de la parole, c’est une mauvaise idée"

On a récemment observé que le niveau de néerlandais des ministres fédéraux n’était pas terrible. Avoir des ministres bilingues, cela peut favoriser une meilleure union politique ?

”Certainement. Ça permet à nos ministres fédéraux de mieux comprendre ce que disent les autres. Pas seulement ce que disent leurs collègues au cours des réunions, mais aussi les médias néerlandophones. Au-delà de ça, parler la langue de l’autre, c’est manifester du respect pour cette langue et pour l’identité de cette personne. Quelle que soit la langue dont il s’agit, c’est toujours apprécié par la personne quand on voit qu’on a fait l’effort d’apprendre cette langue. Si nous sommes attachés fermement à l’unité de ce pays et que nous ne nous donnons pas la peine d’apprendre la langue majoritaire du pays, cela crée une tension et une forme d’hypocrisie que l’on peut à juste titre reprocher.”

Pour 2024, on entend souvent dire que ce sont les élections de la dernière chance. La séparation de la Belgique revient à nouveau sur la table. Vous y croyez ?

”Non. Je crois qu’on peut préparer tranquillement le bicentenaire de 2030. Il n’y a que 20 % des Flamands qui veulent la séparation et la scission de la Belgique. Est-ce que la N-VA y croit ? Il y a ce qu’ils disent et ce qu’ils croient vraiment. Bart De Wever a reconnu avoir changé d’avis au cours du temps. Au moment de la création de la N-VA, quand ils ont mis ce fameux article 1 dans leurs statuts, ils croyaient que l’Union européenne pourrait reprendre plusieurs compétences de l’État fédéral. Après, il y a eu une multiplicité de crises et il s’est rendu compte que ce qui pourrait être transféré au niveau de l’Europe était beaucoup moins important. Par conséquent, la Belgique restera l’État membre de l’Union européenne. C’est pour cela qu’à partir de 2014, ils se sont tourné vers le confédéralisme. Ils disent que c’est une petite étape pour aller dans la direction d’une scission. Pour moi, c’est un truc qui ne tient pas la route et dans le leadership de la N-VA, il n’y en a pas beaucoup qui y croit. Le Vlaams Belang, par contre, croit en la scission de la Belgique. Ils ont horreur du confédéralisme parce que, pour eux, ça permet à la Wallonie de garder une main sur Bruxelles de manière indéfinie.”

Philippe Van Parijs est docteur en sociologie de l'université catholique de Louvain. ©JC Guillaume

La scission est finalement un discours plus simpliste. Le confédéralisme, ça reste très institutionnel…

”C’est un discours totalement irréaliste. On peut se permettre l’irréalisme tant qu’il y a un cordon sanitaire qui nous permet de rester confortablement dans l’opposition. Mais si la N-VA arrive au pouvoir, elle va devoir se mettre à faire des propositions qui tiennent un peu plus la route. Le confédéralisme, c’est ça. Donc non. En 2030, on ne fera pas une grande fête du bicentenaire qui sera en même temps la fin de la Belgique. Mais il faut qu’on améliore ses institutions et cela n’est pas facile.”

Cela passe par une meilleure compréhension de l’autre ?

”Ça passe par là. Ce qui est vraiment fondamental, c’est la communication. La communication, ce n’est pas seulement causer, c’est écouter. C’est la raison pour laquelle je suis opposé au cordon médiatique. Je pense que c’est une mauvaise idée car il faut se mettre à l’écoute des autres. Il ne faut pas museler les gens qui sont les représentants de positions qu’on n’aime pas, mais il faut les écouter. On ne sera pas immédiatement contaminé. Il s’agit de disposer de plus d’informations afin de pouvoir mieux argumenter de manière plus efficace avec des personnes qui, à juste titre ou non, perçoivent les choses d’une manière différente, voient des menaces où il n’y en a pas, et cetera et cetera.”

On dit toutefois que s’il n’y a pas d’extrême droite en Wallonie, c’est grâce au cordon médiatique.

”Grâce au cordon médiatique ? Il y a une corrélation entre les deux. Mais c’est plutôt du fait qu’il n’y a pas d’extrême droite que l’on peut se permettre un cordon médiatique. Tandis qu’en Flandre, quand vous avez 25 % de l’électorat qui vote pour l’extrême-droite, vous ne pouvez pas vous le permettre. La causalité est dans le sens inverse. Évidemment, tous les partis en place préfèrent qu’il n’y ait pas de nouvel outsider qui vienne les menacer. Mais quelle est la meilleure stratégie ? Est-ce qu’il faut les museler ? Les mouiller ? Faut-il laisser voir ce que fera ce parti une fois au pouvoir ? Son électorat ne va pas rigoler en voyant toutes les compromis qu’il devra faire. Ça vaut pour le PTB, aussi. Sinon, on peut éclabousser. L’Autriche a adopté la pire stratégie qui consiste à éclabousser en mettant en lumière un scandale provoqué par des gens qui voulaient attirer dans un guet-apens un des leaders du parti d’extrême droite. Ils ont voulu montrer qu’il se laisse corrompre facilement avec une vidéo cachée… Et puis il y a l’aspect finalement civilisé. Ce que Tom Van Grieken dit et pense est certainement moins radical et moins odieux que ce que pensent beaucoup de personnes qui soutiennent son parti. Dans la participation au débat public, dès le moment où il faut se justifier, on est amené à s’adresser à tout le monde. Moi, je suis contre le cordon sanitaire de la parole, mais cette parole, pour être efficace, doit être entendue de l’autre côté. Donc apprendre la langue de l’autre est très important. On sera mieux entendu, y compris par les électeurs du Vlaams Belang, si on peut parler la langue de l’autre.”