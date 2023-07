Météo : le temps souvent très nuageux à couvert dimanche avec de faibles pluies intermittentes

La nébulosité sera abondante dimanche avec de faibles pluies intermittentes sur toutes les régions le matin, prévoit l'IRM dans son bulletin à l'aube. Il fera plus sec sur le nord-ouest l'après-midi alors que des averses sont attendues du centre à l'est. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés et il fera assez venteux.