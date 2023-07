Fillette de 11 ans tuée à Anvers : toujours aucun suspect n’a été arrêté

Cinq douilles de balles avaient été retrouvées devant la maison, a précisé le parquet d'Anvers. Il s'agissait de munitions de guerre. "L'occupant de 58 ans et ses deux filles (âgées de 13 et 18 ans) ont été légèrement blessés, mais la fille de 11 ans a été gravement blessée. Des habitants du quartier, entre autres, lui ont prodigué les premiers soins." Elle était ensuite décédée à l'hôpital.

Toujours selon le parquet, les parents et les enfants qui habitent à cette adresse n’étaient pas connus par la police pour des faits de drogue. La fillette est une victime collatérale et son oncle avait promis répondre au drame "sans recourir à la violence."

Othman E.B. a déménagé à Dubaï en 2016 après des démêlés avec le tribunal de Malines à propos d’une affaire de blanchiment d’argent. Il était visé par l’enquête Sky Ecc et figure parmi les personnes les plus recherchées d’Europe. Il dispose de quatre splendides propriétés dans la banlieue de Dubaï. Ses biens immobiliers vaudraient au total 8,5 millions d’euros, répartis sur onze propriétés. Au total, son capital financier est plus élevé que ceux cumulés de stars du ballon rond comme Kevin De Bruyne ou Eden Hazard.

Il a commencé en tant que trafiquant de drogue au port d’Anvers. Il a ensuite tissé son propre réseau. Son frère cadet, Younes E.B., a été kidnappé par un gang de drogue rival en 2016. Othman a alors lui même négocié la rançon et son frère a finalement pu être libéré.

Dubaï, aux Émirats arabes unis, est une destination privilégiée des chefs de gang. Avec les moyens de télécommunications toujours plus développés, il est aisé de s’adonner à des pratiques illégales à l’autre bout du monde, sans se faire inquiéter par un mandat d’arrêt européen.

Afin de plus facilement pouvoir identifier les expatriés, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a signé un protocole d’entente de coopération policière avec les Émirats arabes unis. "Les criminels présents dans ce pays cachent leurs agissements sous une activité économique légale. La réglementation concernant la justification des avoirs y est beaucoup plus souple, de sorte que l'on assiste désormais également à des opérations de blanchiment d'argent par le biais de produits de luxe", explique Annelies Verlinden. "Cette coopération doit permettre de faciliter l'extradition de criminels étrangers mais dans la pratique, ce n'est pas si simple. Ainsi, des juridictions émirats ont rejeté à plusieurs reprises la demande d'extradition de Nordin El Hajjioui, un homme soupçonné d'être le baron de la drogue à Anvers et réfugié à Dubai."