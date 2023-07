La participation citoyenne fait des étincelles à la FWB : “Le MR a du mal avec ces initiatives démocratiques”, déplore Ecolo

Actif dans les hémicycles wallon et communautaire, Rodrigue Demeuse a constaté que tous les niveaux de pouvoir progressent et s’ouvrent aux outils démocratiques qui permettent aux citoyens de peser sur les décisions politiques. “Tous, sauf un : le parlement de la Fédération”, s’émeut le Hutois. “Et ce, malgré les tentatives des écologistes pour faire progresser ces différents dossiers.”

Le parlement de la communauté germanophone a mis en place une assemblée citoyenne permanente. Le parlement de la Cocof s’est doté d’une commission délibérative dont 3/4 des membres sont des citoyens tirés au sort. Aux parlements bruxellois et wallon, le droit de pétition a été renforcé. Dorénavant, il ne faut plus que 1 000 signatures pour que le débat proposé par les citoyens soit abordé dans les hémicycles.

À la FWB, par contre, ces propositions sont au point mort, si l’on en croit Ecolo. “Le droit de pétition est garanti dans la constitution. Pourtant, à ce jour, il n’existe toujours aucune procédure pour garantir au citoyen d’être entendu”, désespère Rodrigue Demeuse. “Il n’est même pas possible d’introduire une pétition en ligne ou de mettre en place une commission délibérative.”

Le député dénonce un blocage venant des partis traditionnels et plus particulièrement du MR. Depuis trois ans, les discussions seraient chaque fois reportées avec des procédures administratives et des astuces parlementaires. “Ecolo a déposé un texte il y a trois ans et il est impossible d’en discuter. Un groupe de travail a été créé pour discuter du règlement, mais la discussion a été reportée. Récemment, le groupe de travail a été une nouvelle fois reporté suite à une série de questions déposées sur la table par certains partis traditionnels. Ces derniers – le MR principalement – se servent des questions sur la mise en oeuvre du processus pour reporter la discussion. Le MR a manifestement du mal avec ces initiatives démocratiques.”

Ces questions, qui portent sur le coût, l’efficacité et la méthodologie du processus, irritent fortement les écologistes qui répondent que ces mesures ont déjà fait leurs preuves dans les autres parlements.

”Pourquoi Ecolo décide d’étaler ça dans les médias ?”

Du côté du MR, on accueille ces critiques avec étonnement, puis avec agacement. C’est surtout la méthode qui irrite Diana Nikolic, cheffe de groupe au parlement de la Fédération. “Pourquoi Ecolo décide d’étaler ça dans les médias ? On a une méthode de travail avec tous les groupes du parlement. On devait se réunir le 14 juillet pour parler des commissions délibératives, mais le chef de groupe Ecolo [Matteo Segers] ne savait pas être présent. Nous avions encore de nombreuses questions auxquelles Ecolo n’a pas encore répondu.”

La Liégeoise précise que les services du parlement ont rendu une note très négative sur le projet des écologistes. “C’était mal torché, il y avait une insécurité juridique… il fallait revoir la copie. C’est la raison pour laquelle on a décidé de reporter la réunion à la rentrée. S’ils voulaient avancer, il fallait qu’ils apportent des réponses aux questions soulevées par l’analyse du greffier.”

Échaudés par les flops de certaines expériences délibératives menées dans les autres parlements, les libéraux réclamaient davantage de précisions. Dans une commission, il était en effet apparu que les citoyens participant à ces exercices de démocratie participative s’étaient par exemple retrouvés à faire du yoga. Ou encore qu’un processus commencé avec 75 membres n’en comptait plus que 9 à la fin… “On veut éviter les mêmes erreurs. C’est pour ça qu’on pose les questions. Par contre, aller se plaindre dans les médias, c’est le meilleur moyen de faire capoter le processus.”