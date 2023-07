Twitter devient un déversoir d'insultes et d'attaques: Philippe Gilbert et la... météo, deux exemples pathétiques

Depuis le rachat (pour 43 milliards de dollars !) de Twitter par le milliardaire Elon Musk, ce réseau social, rebaptisé "X", n’a gagné ni en contenu ni en qualité des échanges. Il se mue de plus en plus en déversoir d’insultes, d’attaques, de meutes qui s’abattent sur une proie qui a le malheur de ne pas penser, agir ou faire de la propagande comme eux. Il faut avoir le cœur et le reste bien accrochés pour "survivre " à ce Koh-Lanta parfois nauséabond, qui vise l’homme (ou la femme) plutôt que les idées et qui, surtout, n’est pas (ou plus…) un espace de discussion, d’argumentation voir de compromis.