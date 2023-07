Homosexualité: les thérapies de conversion vont être interdites, “des pratiques qui créent de vrais traumatismes”

Les pratiques et thérapies visant à décourager, supprimer ou modifier chez la victime son identité de genre, son expression de genre ou son orientation sexuelle vont être interdites. Le Parlement a en effet voté le projet de loi porté par la Secrétaire d’Etat à l’Egalité des Chances, des Genres et à la Diversité, Marie-Colline Leroy et le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne portant sur l’interdiction des pratiques de conversion.