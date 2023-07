Les victimes des attentats soulagées suite au verdict : "C’est une page qui se tourne"

”On a attendu un peu plus longtemps que prévu mais il faut respecter” le travail du jury, a-t-il résumé mardi avec humilité. Lorsqu’il était venu témoigner en mars, il avait alors insisté sur la dignité, la mémoire, la vérité et la justice, “les quatre piliers cruciaux pour se reconstruire et sortir de la position de victime”.

”Nous avons tous nos émotions”, a-t-il reconnu mardi. “Chaque victime a ses propres vérités. Mais en respectant la justice, la loi, la démocratie, nous montrons que le terrorisme ne nous a pas atteints.” La lecture du verdict de culpabilité constituait donc une étape essentielle pour Philippe Vansteenkiste.

”C’est une page qui se tourne. Le livre ne sera jamais fermé, c’est une étape”, a déclaré Pierre Bastin, le père d’Aline Bastin, une jeune femme de 29 ans décédée dans l’explosion à Maelbeek. “Aline restera toujours dans notre cœur. Tout ce qui s’est passé évidemment est inoubliable… Mais la vie reste belle, on continue à la vivre.”

Pour ce témoin, le procès qui touche à sa fin a été “à la hauteur des enjeux”. “Je suis satisfait de la façon dont cela s’est déroulé. Je voudrais rendre hommage aux jurés, qui ont beaucoup travaillé, qui ont rempli leur devoir de citoyen de façon exemplaire. Et je salue également la présidente de la cour d’assises, Laurence Massart, qui a conduit son bateau à bon port en menant des débats de grande qualité, de façon calme, régulière et équitable. Je suis ému parce que c’est à peu près la dernière fois que je viens ici. Ce jour sonne le glas d’un grand exercice démocratique, puisque la justice pénale est la réponse de l’État de droit à la barbarie terroriste”.

Un travail spécifique va désormais être mené pour permettre d’accompagner les victimes durant la période post procès. “Plusieurs projets vont voir le jour comme des groupes de parole et d’activités à visée thérapeutique, notamment afin d’aider les victimes à soutenir un processus de résilience, ou une conférence à laquelle seront conviés différents spécialistes du choc post-traumatique”, explique Françoise Bertieaux, ministre en charge des maisons de justice au sein de la fédération Wallonie Bruxelles. ” Le site internet 22-3.be, uniquement accessible aux victimes, est pérennisé et enfin, les victimes ont l’occasion de participer à la réalisation de podcasts, d’un livre ainsi que d’un documentaire vidéo permettant de recueillir leur témoignage à l’issue du procès et contribuer ainsi au processus de reconstruction de ces victimes.”