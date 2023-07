Malgré le pessimisme et les doutes, le procès des attentats de Bruxelles est bien arrivé à son terme: "C'est la plus belle des leçons de justice !"

“C’est la plus belle des leçons de justice, s’exclame l’avocat Henry Laquay. On disait que les citoyens n’étaient pas capables de tenir un procès aussi long et le contraire vient d’être prouvé. Il y a eu des incidents au départ, c’est vrai, mais comme dans tous les procès. C’est l’exemple même qui prouve que la cour d’assises a un avenir dans ce pays et ce, même en matière de terrorisme, contrairement à ce que certains espèrent en renvoyant ce type d’affaires vers des chambres criminelles”, termine Henry Laquay.

"La présidente a géré ce procès d'une main de maître"

“C’est un sérieux revers pour les détracteurs de la cour d’assises, dont fait partie le parquet fédéral. La présidente a géré ce procès d’une main de maître. C’est sûr que le bateau aurait pu prendre l’eau à plusieurs reprises mais au final, ce procès prouve que l’avenir est à la cour d’assises. Et à mon sens, il faudrait même la généraliser pour toutes les autres affaires criminelles”, estime de son côté Me Jonathan De Taye.

Pour la défense de Mohamed Abrini, “l’aboutissement de ce procès a fait mentir le parquet fédéral. Si le procureur fédéral voulait la mort de la cour d’assises, ce procès vient de le faire taire définitivement”, ajoute Me Stanislas Eskenazi.

“La cour d’assises constitue à mon sens, et après ce procès fleuve, plus que jamais le futur du paysage juridique pénal belge”, poursuit un autre membre de la défense, le pénaliste Michel Degrève.

Du côté des parties civiles, l’avocat Guillaume Lys, partage le même avis et parle lui aussi, d’une “belle leçon donnée par la justice belge. On a ainsi pu voir que lorsque le citoyen enfile sa robe de juré, il devient un juge investi. Tous les jurés sont restés jusqu’au bout et je salue leur investissement”.