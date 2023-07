Procès des attentats de Bruxelles: à quelques heures du verdict, l'avocat de Salah Abdeslam s'exprime

Les avocats d'Abdeslam, Me Bouchat et Me Delphine Paci, ont demandé qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste. La participation aux activités d'un groupe terroriste n'a pas été contredite par les avocats. Cependant, Abdeslam a toujours affirmé qu'il avait rejoint la cellule terroriste de Paris à Bruxelles, et non celle de Bruxelles.

"Nous sommes ici avec un esprit serein", a également déclaré Me Bouchat. "Je pense qu'un procès est réussi quand tout le monde fait bien son travail. Les enquêteurs ont été exceptionnels, les jurés ont été très attentifs et les magistrats professionnels, y compris la présidente qui a mené le bateau à bon port, ont bien fait leur travail. Et je pense que les débats des différentes parties ont été menés à un haut niveau".

Que le jury ait finalement passé 19 jours à délibérer sur la culpabilité est quelque chose que M. Bouchat considère comme normal, pour un procès "très exceptionnel". Il ne trouve pas non plus étrange que le verdict de mardi tombe un peu plus tard que prévu - provisoirement à 16h30 au lieu de 14h. "C'est le propre des procès d'assises", a-t-il déclaré.

Me Olivia Venet et Me Nathalie Colette-Basecqz, pénalistes de l'association de victimes Life4Brussels, photographiées lors d'une séance avec les plaidoiries des parties civiles, dans le cadre du procès des attentats du 22 mars 2016, à la Cour d'Assises de Bruxelles-Capitale, jeudi 08 juin 2023 sur le site de Justitia à Haren, Bruxelles.

"Aujourd'hui s'ouvre une étape importante", selon Me Nathalie Colette-Basecqz

Les avocats ont petit à petit gagné le bâtiment Justitia à Haren, mardi après-midi. Pour Me Nathalie Colette-Basecqz, l'une des pénalistes de l'association de victimes Life4Brussels, ce mardi constitue une "étape importante" parce que la vérité judiciaire sera "enfin" dite. "C'est une étape importante parce qu'on va connaître les raisons pour lesquelles les accusés sont reconnus coupables ou innocents. C'est d'autant plus une étape importante pour nous et les victimes que nous représentons parce que nous n'aurons ensuite plus voix au chapitre dans le débat sur les peines. Ce besoin de vérité judiciaire est très important pour" les parties civiles, a réagi Me Colette-Basecqz à son arrivée au Justitia.

"Nous avons eu la chance pour ce procès hors normes, ce procès du siècle, d'avoir de très bons magistrats, notamment une présidente qui a mené ce procès de main de maître. Ça a été très apprécié par les victimes", a-t-elle ajouté.

L'avocate a précisé qu'environ une dizaine de ses clients ont fait le déplacement ce mardi pour venir entendre le verdict.

Parmi les nombreuses personnes qui ont été blessées directement ou indirectement, Philippe Vandenberghe était présent dans la salle d'audience. "Je suis toujours confiant. J'attends le prononcé. Je me remets à l'avis du jury", a-t-il déclaré à Belga. "Il y a des motivations qu'on attend avec impatience, notamment sur la notion de crime de guerre, une argumentation de la défense qui nous semblait malvenue. Et puis il y a aussi des questions sur des personnes qui sont mortes longtemps après les attentats. Seront-elles reconnues comme victimes décédées à cause des attentats? C'est aussi très important de savoir comment le jury va estimer cela."