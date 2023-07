Surpoids, alerte rouge: un Belge sur trois sera obèse en 2035, “un impact qui sera comparable à celui du Covid-19 en 2020”

Au point que l’on se demande si la vision dystopique de l’humanité dans Wall-E, ne se vérifiera pas. Dans le film de Disney, les humains y sont vus obèses, apathiques et incapables de se mouvoir sans l’aide d’un robot.

Dans Wall-E des studios Pixar, les humains sont obèses, mangent en permanence et sont incapables de se déplacer sans l'aide des robots. ©Pixar/Disner

“Les taux de surpoids et d’obésité continuent d’augmenter chez les adultes et les enfants, déplore l’Organisation mondiale de la santé. Depuis 1975, la prévalence du surpoids ou de l’obésité chez les enfants et adolescents âgés de 5 à 18 ans a été multipliée par plus de quatre, passant de 4 % à 18 % à l’échelle mondiale.”

Et la tendance à la hausse s’est encore poursuivie ces dernières années. “L’obésité ne représente qu’une facette du double fardeau de la malnutrition, et aujourd’hui, dans toutes les régions à l’exception de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie, les personnes obèses sont plus nombreuses que les personnes en insuffisance pondérale.”

La Belgique n’est évidemment pas épargnée par la problématique : les Belges font de moins en moins de sport mais mangent davantage qu’auparavant. Des repas de moins en moins équilibrés. Et cela s’en ressent dans les chiffres : selon le dernier rapport sur l’état de santé de la population belge établi par Sciensano, l’indice de masse corporelle moyen de la population belge (NDLR : calculé en divisant son poids en kg par sa taille en mètre au carré) est égal à 25,5. Soit davantage que la limite du surpoids, fixée à 25 par l’Organisation mondiale de la santé.

Aujourd’hui, près d’un Belge sur deux (49,3 %) serait en surpoids et 15,9 % souffriraient même d’obésité avec un indice de masse corporelle supérieure à 30. Des chiffres qui pourraient n’être qu’anecdotiques s’ils n’avaient pas des conséquences dramatiques pour la santé : la surcharge pondérale augmente les risques de contracter des pathologies cardiovasculaires, le diabète et diverses formes de cancers, en plus de rendre les patients plus vulnérables au covid.

Avec un coût sociétal important : la prise en charge des patients souffrant de surcharge pondérale représenterait, pour la Belgique, un coût de près de 4 milliards € par an, selon la Fédération mondiale de l’obésité (FMO). Et un impact économique total (soins de santé, productivité des travailleurs en berne, absentéisme, retraite ou décès prématurés) estimé par la FMO à 10 milliards d’euros par an en Belgique.

Des chiffres voués à grossir à l’avenir. Selon les estimations de la FMO, un belge sur trois sera obèse à l’horizon 2035, contre seulement un sur six actuellement. La prévalence de l’obésité atteindrait 27 % chez les femmes (7 % pour les filles) et 37 % chez les hommes (12 % chez les garçons). “L’impact économique mondial du surpoids et de l’obésité atteindra 4.320 milliards € par an d’ici 2035 si les mesures de prévention et de traitement ne s’améliorent pas, estime la FMO. À près de 3 % du PIB mondial, c’est comparable à l’impact du COVID en 2020.”

À l’échelle de la Belgique, cela représenterait des dépenses en soins de santé proches de 5 milliards d’euros par an. Et un impact total économique de 13,7 milliards € par an, selon la FMO.