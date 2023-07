Thomas est atteint de plusieurs maladies qui ont une incidence sur son poids: “Quand vous êtes gros, on vous fait comprendre que c'est de votre faute"

“Je sais que je suis gros, je n’ai pas besoin qu’on me le rappelle à chaque rendez-vous médical. J’en ai marre qu’on me dise de faire du sport alors que ça n’y change rien car ce sont mes traitements qui m’ont fait prendre du poids et que mes maladies font que je suis souvent alité. Je pourrais danser sur ma tête, on continuerait à dire que c’est toujours moi le problème”, dénonce-t-il.

C’est un fait, les personnes en surpoids et les personnes obèses sont plus susceptibles d’être victimes de discrimination. “Les préjugés à l’égard des personnes en surpoids restent tenaces : elles s’auto-infligeraient un surpoids, elles seraient paresseuses, moins compétentes professionnellement car plus lentes ou moins persévérantes”, observe Unia.

Selon l’organisme, des personnes se voient officiellement écartées d’un poste au motif que leurs poids est inadéquat pour la fonction et peut représenter un danger pour elles-mêmes et donc aussi pour les autres.

“Sans nier que le surpoids puisse parfois être un facteur d’inaptitude pour remplir certaines fonctions, le centre constate que la plupart du temps, cette exclusion d’office s’applique sans qu’aucun examen individuel de la santé de la personne concernée et du contexte de travail ne soit entrepris”, souligne UNIA.

Le secteur des biens et services n’est pas en reste. “On se souvient par exemple du projet de Ryanair d’exiger un supplément tarifaire aux passagers dépassant un certain indice de masse corporelle. Régulièrement, des personnes se voient harceler ou discriminées dans un bus, un club de loisirs, par une compagnie d’assurances etc.”, poursuit l’organisation.