Décrochage scolaire, dépenses mal gérées, … Le sombre constat de Défi à propos de nos écoles

A un an de la fin de la législature, Michaël Vossaert, député défi au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dresse un bilan plus que mitigé du travail effectué par la majorité en place (PS-MR-Ecolo) en matière d’enseignement obligatoire. Il accuse notamment les responsables politiques francophones “de n’avoir toujours pas pris la mesure des choses en matière de dépenses et d’échec”. La liste des griefs du député est longue. “Le gouvernement en Fédération Wallonie-Bruxelles affiche des résultats mitigés en termes de lute contre le décrochage scolaire, d’affectation des moyens et dans la bonne gestion des dépenses. Il a pris du retard dans la réforme du qualifiant et a avancé très rapidement sur d’autres réformes, comme celle des rythmes scolaires avec les tensions que nous avons pu constater”, estime-t-il ainsi.