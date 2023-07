"Justice a été rendue", a réagi Me Michel Degrève, avocat de Smail Farisi, à l'annonce du verdict au procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016. "Cela fait sept ans que mon client veut mettre fin à son calvaire, et aujourd'hui il peut enfin aller de l'avant. On est très contents du résultat".

Smail Farisi a été acquitté mardi par le jury de la cour d'assises de Bruxelles de tous les chefs d'accusation qui planaient sur lui. Il n'a donc rien à se reprocher quant aux 35 assassinats et centaines de tentatives d'assassinat terroristes perpétrés ce jour-là à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. Il n'était pas non plus membre de la cellule djihadiste qui a ensanglanté la capitale, ont jugé les 12 citoyens. "C'est un immense soulagement", a lancé Me Degrève, rappelant que son client avait été précédemment poursuivi dans le cadre du procès des attentats de Paris, avant d'être blanchi également. "Ce verdict est une gifle monumentale pour le parquet fédéral", a-t-il ajouté, paraphrasant son ex-confrère pénaliste bruxellois Sébastien Courtoy, retrouvé mort à son domicile en février dernier alors qu'il assurait la défense de Smail Farisi. "D'ailleurs cet acquittement, on le doit aussi à Me Courtoy, à qui j'aimerais rendre hommage", a insisté le conseil. "Son travail a été phénoménal, exceptionnel et c'était probablement l'un des plus grands avocats qu'ait connu ce pays."

"Ce verdict est un énorme soulagement", selon Xavier Carrette

"Ce verdict est un énorme soulagement" a soufflé Xavier Carrette, défenseur d'Ibrahim Farisi, apprenant que son client était blanchi sur toute la ligne par le jury populaire le cadre du procès des attentats terroristes de Bruxelles.

"J'attends la fin de la décision (pour connaitre la motivation et réagir plus amplement) parce que nous avons sollicité un acquittement pur et simple... mais c'est déjà un énorme soulagement, ça c'est une certitude", a-t-il renchéri. Après plus de sept ans d'attente, Ibrahim Farisi, qui comparaissait libre devant la cour d'assises de Bruxelles, a été acquitté mardi du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste, le seul pour lequel il était poursuivi dans le dossier des attentats du 22 mars 2016. L'homme est libre depuis ce mardi soir, conformément au voeu qu'il avait formulé.

"Un jugement qui peut faire mémoire", se réjouit Me Vincent Lurquin

"C'est un jugement qui rend justice aux victimes et qui peut faire mémoire, en évitant que l'histoire ne bégaie", a salué mardi Vincent Lurquin, défenseur d'Hervé Bayingana Muhirwa, à propos de la lecture du prononcé sur la culpabilité des 10 accusés dans le cadre du procès des attentats du 22 mars 2016, au Justitia.

Hervé Bayingana Muhirwa, qui avait logé deux terroristes désignés kamikazes dans son appartement avant et après les attentats, n'a pas participé aux attentats du 22 mars 2016 perpétrés à Zaventem et Maelbeek, a conclu mardi le jury de la cour d'assises de Bruxelles. Les 12 jurés ont en revanche reconnu le Belgo-Rwandais de 38 ans coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, le considérant comme membre de facto de la cellule à l'origine des attaques qui ont fait 35 morts et des centaines de blessés. "C'est un jugement assez exceptionnel", s'est réjoui Me Lurquin, pointant la minutie du prononcé. "Tous les accusés ont été singularisés. Et concernant notre client, Hervé Bayingana Muhirwa, on est très contents. Il est en prison depuis sept ans, et là on lui enlève l'étiquette d'assassin. Donc c'est important", a-t-il ponctué.

Le ministre de la Justice se félicite du déroulement serein du procès

"Malgré les doutes initiaux sur la faisabilité pour le jury populaire de ce procès long, complexe et macabre, le plus grand jamais réalisé dans notre pays, et malgré les difficultés procédurales à son début, le procès s'est déroulé sereinement". C'est en ces mots qu'a réagi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld), mercredi peu après minuit, au terme de la lecture de l'arrêt du verdict de la cour d'assises de Bruxelles chargée de juger les attentats du 22 mars 2016 mercredi peu après minuit.

Il a, à ce titre, salué "le rôle moteur" des jurés. "Le jury a rendu justice", a estimé Vincent Van Quickenborne. "Les membres du jury ont accompli cette tâche difficile au cours des huit derniers mois d'une manière qui force le respect de chacun d'entre nous. Leur civisme est un exemple". Le ministre dit espérer que le déroulement du procès et le verdict final de culpabilité pourront contribuer au travail de reconstruction des victimes et de leurs familles. "Nous avons toujours été à leur écoute. Y compris avec la webradio, qui a permis aux victimes du monde entier de suivre le procès à distance, depuis l'environnement sûr de leur domicile".

Me Xavier Carrette salue "un super verdict"

Me Xavier Carrette qui représentait Ibrahim Farisi au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles a salué mardi "un super verdict" après l'acquittement de son client du chef de participation aux activités d'un groupe terroriste, le seul auquel il devait répondre.

"C'est une reconnaissance d'innocence et pas un simple acquittement on n'a pas mis en avant la présomption d'innocence ni fait bénéficier le doute c'est un acquittement pur et simple et ça je crois que c'est important pour lui mais aussi pour moi", a expliqué le pénaliste à la sortie de la cour d'assises. "Je remercie le jury et la cour d'avoir pris le temps de réfléchir et de peser les mots qu'ils ont utilisés."

Ce procès a eu un impact sur la vie d'Ibrahim Farisi. "Je le connaissais avant les attentats et j'ai vu ce qu'il est devenu dans l'intervalle, c'est une dépression terrible, c'est l'alcool qui le mine, c'est les médicaments... Honnêtement j'ai dû le porter à bout de bras pendant ces sept ans. Moi-même à un moment donné je craque. Mais ça valait la peine, car le combat était noble et il y a une innocence au bout", a poursuivi l'homme de loi.

"Les jurés ont été extraordinaires", a également souligné Me Carrette. On n'a pas toujours de la motivation sur tout, il y a des acquittements partiels où on est un peu surpris parce que la motivation est un peu légère, mais ils ont été jusqu'au bout du bout."

Enfin, le pénaliste s'est réjoui de voir une évolution positive chez son client. "Il m'a promis de faire le maximum pour redevenir comme avant. Je ne l'avais plus vu entre la mise en délibéré et aujourd'hui midi et j'ai bien constaté qu'il y avait quelque chose de différent".

L'acquittement d'Ibrahim Farisi signifie la fin du travail de Me Carrette dans ce procès-fleuve, puisqu'il ne devra pas donc pas plaider sur la peine. "Certains se retrouveront ici le 4 septembre, je crois que je viendrai par solidarité avec mes confrères", a-t-il conclu.

"On va pouvoir essayer de se reconstruire", a, de son côté, commenté Ibrahim Farisi, précisant qu'il ne "voit pas encore" son futur et qu'il était "vraiment à bout, fatigué, épuisé".

L'avocat de Salah Abdeslam se dit "pas du tout satisfait" du verdict

Me Michel Bouchat, qui défend Salah Abdeslam avec Me Delphine Paci dans le dossier des attentats du 22 mars 2016, s'est dit "très déçu" du verdict rendu par le jury d'assises dans la nuit de mardi à mercredi. Salah Abdeslam a été reconnu coupable sur toute la ligne, soit d'assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste et de participation aux activités d'un groupe terroriste.

"Nous avons prêté serment en tant qu'avocats, nous n'avons donc pas à commenter et à réagir à une décision de justice", a tout d'abord déclaré à la presse Me Michel Bouchat. "Quand on n'est pas content, qu'on n'est pas satisfait d'une décision, alors on va en appel. Mais ici il n'y a pas de possibilité d'aller en appel. On peut éventuellement signer un pourvoi en cassation si on considère que l'arrêt présente des erreurs de droit. Nous l'envisagerons peut-être", a-t-il poursuivi. "Je peux quand même vous dire que nous sommes très, très déçus de la décision qui a été rendue, du verdict qui est celui du jury. J'ajoute que la motivation qui nous donne les raisons de ce verdict ne nous satisfait franchement pas. Aucune réponse n'est apportée à nos arguments développés en plaidoirie", a-t-il cependant partagé.

"J'accorde aux jurés toute ma gratitude", salue un rescapé de Zaventem

"J'accorde aux jurés toute ma gratitude", a salué mardi soir Pierre-Yves Desaive, survivant de Zaventem, en marge du verdict de culpabilité prononcé mardi à l'encontre des 10 accusés dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles.

"Bien sûr, on peut dire qu'ils n'ont fait que leur devoir de citoyen mais, selon moi, aucun citoyen n'est prêt à supporter ça... Et je ne parle pas seulement du fait d'être coupé de sa vie familiale et professionnelle pendant sept mois", a-t-il expliqué. "Ce qu'ils ont vu et entendu va les marquer terriblement. Ils ont fait leur devoir vis-à-vis de la société et, maintenant, c'est à la société de les aider." Concernant le verdict, Pierre-Yves Desaive s'est dit "satisfait" comme la plupart des parties civiles, selon lui. "On a vu que malgré les difficultés, la justice pouvait vraiment être rendue sereinement. Les décisions tombées aujourd'hui reflètent assez bien ce que nous avons entendu pendant sept mois." Également interrogé sur les acquittements prononcés à l'encontre des frères Farisi, le rescapé des attentats a souligné qu'il n'y avait "aucune surprise concernant Ibrahim puisque les procureurs avaient déjà requis son acquittement". "Pour l'autre frère (Smail), effectivement, la décision est plus surprenante. Mais c'est intéressant. Et il faut souligner que la partie civile ne cherche pas à absolument envoyer des gens derrière les barreaux pour le plaisir", a-t-il ponctué insistant encore sur la qualité et la précision des motivations. "C'est une bonne leçon de justice."

"Oui, je suis soulagé et je tiens à remercier tous les juges", a réagi Smail Farisi

"Oui, je suis soulagé bien sûr. Et c'est tout à fait naturel. Je tiens à remercier tous les juges d'avoir été justes", a réagi Smail Farisi à l'issue du verdict de la cour d'assises de Bruxelles qui l'a acquitté au procès des attentats du 22 mars 2016. "Tous les juges qui m'ont libéré ou acquitté ont eu le courage de leur ambition, d'une justice véritable, juste tout simplement", a-t-il ajouté.

Les sept ans qui ont séparé les attaques terroristes du verdict, mardi, ont été "des années difficiles, violentes et invivables". "Ces huit mois de procès aussi ont été injustes et invivables", a poursuivi Smail Farisi. Interrogé par la presse quant à son avenir, il a déclaré: "le futur c'est encore autre chose. Je suis encore, moi, dans l'histoire et dans le passé. C'était pas terrible", a-t-il résumé. L'Anderlechtois s'est néanmoins montré intéressé par des études. "Aller à l'université peut-être, m'instruire... La véritable clé de l'avenir, c'est l'instruction. Sans ça, on ne vaut rien. Si l'avenir a un passeport, c'est l'instruction et rien d'autre. Après voilà, on ne sait pas ce qui va en advenir de tout ça." (Belga)

La défense d'Abrini s'étonne de la motivation pour certains accusés

Me Stanislas Eskenazi n'était pas étonné, mardi soir, du verdict de culpabilité rendu par le jury de la cour d'assises à l'encontre de son client, l'accusé Mohamed Abrini. "C'est ce que nous avions plaidé", a-t-il rappelé. Par contre, la motivation de l'arrêt l'"interpelle" quant au sort de certains accusés, a-t-il ajouté avec prudence.

Mohamed Abrini avait poussé son chariot chargé d'explosifs jusque dans le hall des départs à Zaventem, le 22 mars 2016. Il l'avait ensuite abandonné après la première détonation à 07h58, fuyant avant que la deuxième bombe n'éclate.

"Nous avions plaidé la culpabilité dès le départ, donc nous ne sommes pas étonnés" que l'homme au chapeau (surnom provenant du bob qu'il portait à l'aéroport ce funeste jour et visible sur les images de caméras de surveillance) soit reconnu coupable. "À partir du moment où le jury a parlé, c'est la vérité judiciaire et il faut la respecter."

Sur la peine, l'avocat promet cependant qu'il aura "beaucoup de choses à dire" en plaidoirie en septembre. Coupable d'assassinats terroristes, Mohamed Abrini risque en effet la prison à perpétuité, 15 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines et une déchéance de sa nationalité belge.

Le Belgo-Marocain, arrêté le 8 avril 2016 et qui a déjà fait face à un premier long procès pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, "a simplement accueilli avec responsabilité sa culpabilité". "Tous ces hommes (dans le box, NDLR), au moins, entendent la vérité judiciaire."

"Par contre, pour certains accusés, il y a des motivations qui m'interpellent", a ajouté l'avocat. "Ce ne sont pas mes clients donc je laisserai à leurs avocats le soin de se prononcer. Mais certaines disparités dans la décision de culpabilité m'étonnent."

Par exemple, le jury de la cour d'assises de Bruxelles a considéré que Sofien Ayari n'avait pas pris part aux attentats du 22 mars 2016. Pour le plus jeune des accusés, il a seulement retenu la participation aux activités d'un groupe terroriste. Par contre, les 12 jurés citoyens ont estimé que son compagnon de cavale Salah Abdeslam était, lui, coupable sur toute la ligne, donc non seulement de participation, mais aussi d'assassinats et de tentatives d'assassinat terroristes.