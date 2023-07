Météo: un ciel nébuleux et encore des averses à attendre dans la matinée

Ce soir et en première partie de nuit, le ciel se couvrira à partir de l'ouest, puis des pluies modérées aborderont le pays à partir du littoral en seconde partie de nuit. Les minima varieront entre 11°C en haute Ardenne et 14 ou 15°C sur le centre et l'ouest du pays. Le vent faiblira temporairement puis reviendra au sud en redevenant modéré.

Jeudi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des pluies assez régulières. Les cumuls de précipitations pourraient être assez importants. Il fera également assez frais avec des maxima de 15°C en haute Ardenne à 19 ou 20°C dans la plupart des autres régions. Le vent s'orientera au sud-ouest et deviendra modéré à assez fort avec des pointes de 50 km/h, le long du littoral parfois fort avec des pointes de 60 km/h.

Vendredi, les pluies prendront graduellement le caractère d'averses avec un risque d'orage isolé. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 20 à 24°C.

Samedi, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses. Un orage isolé restera possible.

Dimanche, éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel.