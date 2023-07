Un chiffre interpellant: 37% des détenus sont en détention préventive

Des alternatives à la détention préventive qui ne règlent pas le problème

Ce problème n'est pas nouveau et beaucoup d'initiatives de Ministres de la Justice, d'experts, etc, ont été tentées pour essayer de diminuer la part des détentions préventives dans les prisons belges. Certaines sont restées sur le carreau pour des raisons politiques ou matérielles, mais d'autres ont été adoptées, comme l'allongement de la durée maximale d'une garde à vue de 24 à 48 heures, ainsi que la mise en place de la surveillance électronique à domicile.

Malheureusement, même si ces alternatives sont utilisées fréquemment, elles n'ont au final guère d'impact sur la population carcérale, à cause du renouvellement perpétuel des détenus. De plus, la moitié des personnes en situation de détention préventive dans notre pays sont des ressortissants étrangers et qui pour la majorité ne disposent pas non plus d'un permis de séjour valide, rendant compliquées les remises en liberté sous conditions ou les assignations à domicile avec bracelet électronique. Enfin, le coût d'une remise en liberté sous caution est souvent aussi trop élevé pour la grande majorité des détenus.

La surpopulation carcérale a des conséquences

Ces manques de place entraînent inéluctablement des problèmes matériels et d'organisation au sein des prisons. En décembre de l'année dernière, l'organisme "Belgian Prison Service" a rapporté que plus de 200 détenus étaient forcés de dormir sur le sol, à cause du manque de place dans nos infrastructures. Le nombre de suicides dans les prisons belges est aussi deux fois plus haut que la moyenne européenne, pour la seule année 2022, 16 détenus se sont donné la mort.

Ces problèmes ont, d'ailleurs, déjà engendré des condamnations pour "traitement dégradant de détenus" de la Belgique, par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Sans parler de la pénibilité du travail, à laquelle doivent faire place le personnel des prisons, gardiens en première ligne.