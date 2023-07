David Clarinval défend l’usage des nouvelles technologies dans l’agriculture : “Je suis un écologiste progressiste”

”J’ai l’habitude de débattre avec les partis écolos parce qu’en règle générale, ce sont des partis qui sont technophobes”, nous explique le bourgmestre empêché de Bièvre. “Ce sont des partis qui n’aiment pas la technologie et qui ont toujours la volonté de tendre vers la décroissance. Ils partent du principe que le retour à la nature – sur le plan philosophique, un état vierge de toute intervention humaine – est positif. Leur vision prône un retour vers un monde idéalisé qui n’a jamais existé.”

La science plutôt que l'émotion

À l’inverse, le vice-Premier ministre a toujours défendu “une méthode science-based, une approche basée sur des faits objectifs et des chiffres” pour tout ce qui touche à la manipulation des terres, de la nature et de l’environnement. “Les nouvelles technologies apportent des solutions à l’agriculture”, poursuit le libéral qui se présente comme un “écologiste progressiste” en opposition aux “écologistes conservateurs qui s’opposent au progrès”.

Le Biévrois enchaîne sur la robotisation. “Avec la mécanisation, avec l’apport des engrais et des produits chimiques, le rendement agricole a été multiplié par dix au cours de ces années. C’est grâce au développement scientifique de nouvelles technologies que l’on a pu avoir des rendements qui permettent de nourrir la planète, que l’on a des produits moins chers, des produits de qualité qui respectent l’environnement, qui respectentdes normes sociales et qui respectent des normes de production.”

À lire aussi

Parmi les outils technologiques, David Clarinval cite les drones avec des captations par satellite qui avertissent sur quelles prairies il est urgent d’intervenir face aux ravageurs et “permettent de réduire l’usage des pesticides”. Il parle également des robots qui résolvent les problèmes de main-d’œuvre en se coltinant les sales boulots, comme le nettoyage de vignes ou le désherbage. “Ces solutions, il faut que les agriculteurs puissent les payer. Et c’est là que le pouvoir public doit intervenir. Les autorités publiques doivent aider les agriculteurs à investir et les orienter vers des nouvelles technologies.”

"Les NGT sont excellents pour l’environnement"

C’est ainsi qu’on en arrive aux nouvelles techniques génomiques. “Il faut vraiment parler des choses de manière précise sans quoi les écologistes conservateurs et technophobes vont vous dire que l’homme fait son Frankenstein avec la nature. Ce sont des caricatures malheureuses parce qu’on ne parle pas de cela. Dans les OGM, il y a clairement des manipulations génétiques qui sont faites. Heureusement, personne n’est d’accord avec ça. Par contre, ce qui se fait depuis des temps immémoriaux, depuis les premières les premiers éleveurs dans le croissant fertile en Irak et en Syrie, ce sont des croisements. Les nouvelles techniques génomiques, c’est la même chose. Mais au lieu de faire ces croisements de manière un peu artisanale et sur de longues années, on va faire le croisement par des méthodes génétiques en laboratoire.”

guillement Il faut vraiment parler des choses de manière précise sans quoi les écologistes conservateurs et technophobes vont vous dire que l’homme fait son Frankenstein avec la nature.

Une discussion a lieu actuellement à la Commission européenne visant à proposer un cadre juridique applicable aux plantes obtenues par mutagénèse ciblée et par cisgénèse ainsi qu’aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale qui contiennent de telles plantes. “L’objectif est de maintenir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement”, lit-on sur le site de la Commission.

C’est la position que défend David Clarinval et qu’il défendra lorsque la discussion arrivera à la table du gouvernement. “Les NGT sont excellents pour l’environnement. Elles permettent d’utiliser moins de phyto et d’avoir des rendements supérieurs pour les mêmes superficies de test. Ça permet aussi parfois d’être plus résistants à certains ravageurs. Si vous êtes pour la nature, vous devez être en faveur des NGT.”

À lire aussi

Et justement, que pense le ministre de l’Agriculture belge de la loi de restauration de la nature, discutée au Conseil, à la Commission et au Parlement européens ? “Il y a une vraie grande inquiétude en ce qui concerne ces trois textes car ils pourraient amputer une bonne partie des revenus des agriculteurs. Pour moi, ça ne va pas du tout. L’agriculture ne doit pas être impactée par les mesures de restauration de la nature, même s’il faut évidemment restaurer la nature en Europe. Il y a déjà aujourd’hui des terres qui s’appellent Natura 2000 qui sont protégées. Que l’on accentue les mesures qui sont mises en place pour les zones Natura 2000, je suis d’accord mais que l’on escamote la possibilité de l’usage des terres par les agriculteurs pour faire ce genre de chose, c’est inacceptable. En tant que ministre de l’Agriculture, au niveau du Conseil européen de l’agriculture, je me battrai pour que les agriculteurs ne soient pas impactés par cette mesure.”