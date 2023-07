Ils sont de retour : faites attention à ces parasites quand vous voyagez!

"Une grande partie des personnes qui nous appellent pour le moment reviennent de France et ramènent les punaises dans leurs valises. Avec l'augmentation des voyages et des city trips en tous genres, les punaises se sont démultipliées. La France est particulièrement touchée mais on commence aussi à en voir de plus en plus chez nous également", explique Julien Lambotte, gérant de la société de gestion des nuisibles Pest Control Pro.

Il faut dire que la bestiole est redoutable : elle est capable de contaminer tout un immeuble en un temps record. "Les punaises de lit se propagent très vite à toutes les pièces de l'appartement ou de la maison. Dans les immeubles à appartements, c'est un très gros problème car les voisins peuvent être contaminés très rapidement", poursuit Julien Lambotte.

Ceux qui ont eu affaire à l'animal savent l'enfer qu'il peut occasionner. "Chacun réagit différemment mais les punaises se reconnaissent aux lignes de piqûres qu'elles forment sur la peau", explique Julien Lambotte.

Face au nuisible, les mesures de prévention s'imposent donc. "Il faut vraiment faire très attention à ce qu'on achète en deuxième main et aux hôtels où on loge. Les punaises sont discrètes mais quand on ouvre l'oeil, il est possible de les repérer ou de voir des traces de déjections sur les matelas ou sur les draps notamment."