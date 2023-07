Les caméras de surveillance en provenance de la Russie et de la Chine désormais interdites en Belgique : "Il ne faut pas être naïf"

À lire aussi

Certains marchés publics attribués à des entreprises comportent en effet des risques d’espionnage et de sabotage par des puissances étrangères. Il peut s’agir, par exemple, de marchés publics portant sur l’installation de caméras, la fourniture de scanners pour les douanes et la police ou, par exemple, de travaux de dragage en mer à proximité d’infrastructures critiques. La Sûreté de l’État, en concertation avec le Service Marchés publics de la Chancellerie, a donc élaboré des règles pour protéger les marchés publics face à ces risques.

A titre d'exemple, notre pays compte un réseau de 400.000 caméras de surveillance, dont 19.000 proviennent de Chine. Elles sont notamment installées à l'aéroport de Bruxelles National.

"Lors du lancement de marchés publics, il sera obligatoire d’effectuer un ‘quick scan’ à l’aide de différents paramètres. Cette analyse rapide permet de déterminer si le marché public présente un risque pour la sécurité nationale. S’il s’avère que c’est le cas, un certain nombre de mesures doivent être prises”, explique le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

"Nous devons veiller à notre indépendance stratégique"

"Nous avons déjà vu ces dernières années plusieurs dossiers présentant certains risques. Il ne faut pas être naïf à ce sujet. Vu les développements géopolitiques de ces dernières années, comme la guerre en Ukraine et la course économique avec la Chine, nous devons veiller à notre indépendance stratégique. Bien que la libre concurrence soit importante dans le cadre des marchés publics, nous devons rester vigilants face à certains risques concernant notre sécurité nationale et nos intérêts stratégiques", précise-t-il.

"Les menaces hybrides et les tentatives d’influence – même par le biais des marchés publics et des entreprises – sont malheureusement inévitables dans notre société actuelle", ajoute la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. "Espionnage, ingérence ou cybermenaces : en tant qu’autorités responsables de la sécurité, nous devons veiller à minimiser les risques. Je suis convaincue qu’avec ces nouvelles règles et en combinaison avec nos investissements significatifs dans nos services de renseignement et dans la cybersécurité, nous pouvons mieux protéger nos intérêts de sécurité nationale."