Comme d’autres vacanciers, Arnaud, père de famille, est tombé via Google sur une société de location de voiture référencée, pas chère pour son voyage à Tahiti. Les échanges se font via une messagerie instantanée.

Arrivé à Moorea : pas de voiture. Et le propriétaire n’est plus joignable. “On s’est évidemment rendus compte que c’était une arnaque”, raconte-t-il sur TNTV News.

Selon plusieurs victimes, l’arnaqueur a bien confirmé les paiements par courrier électronique, et y a joint des fausses factures où figure le nom de son entreprise… qui ressemble à s’y méprendre à celui d’une véritable société de location. Le gérant de cette dernière, contacté par d’autres victimes, a dû se résoudre à l’évidence : il y avait une fausse société qui usurpait le nom de la sienne…

Autre exemple : l’absence (volontaire ou pas) du propriétaire au moment de la remise des clés, alors qu’à ce moment-là, les touristes sont souvent pressés parce qu’ils ont un avion à prendre ou parce que celui décolle plus tôt que l’heure d’ouverture de la société de location. La voiture est alors laissée sur le parking et les clés dans la boîte aux lettres par exemple. Nul besoin a priori d’établir un contact avec un préposé, chargé de clôturer le dossier.

Erreur. Le loueur détient toutes les informations pour vous envoyer une facture imaginaire de carrosserie à votre domicile, un aucun état des lieux n’ayant été fait.

Cela dit, même s’il y a un contact avec un employé, on n’est pas pour autant à l’abri d’une entourloupe

Celui-ci découvre soudain de nombreuses avaries. Le coup du bruit de moteur suspect, par exemple, fonctionne très bien. Il présente le véhicule à un mécanicien (de mèche, bien sûr), qui ne peut résoudre le problème qu’après le règlement d’une note salée. Pas de bol : vous n’aviez pas souscrit d’assurance, ou les clauses de celle-ci excluent justement le problème inventé. Si vous avez déposé une caution, la voilà aux oubliettes et si vous avez déposé votre carte d’identité en garantie, vous voilà obligé de régler la facture de réparation pour la récupérer.