Pas de "féminicide" dans le nouveau Code pénal mais l’homicide intrafamilial sera passible de perpétuité

Parmi les nouveautés: l’incrimination d’homicide intrafamilial, qui sera assimilée à un meurtre. Celui-ci est assorti d’une peine de niveau 8.

Explication : pour simplifier les choses, la classification surannée des infractions, délits et crimes disparaît. Il n’y a plus non plus de peine distincte prévue pour chaque infraction. Le nouveau Code pénal prévoit une classification en huit niveaux de peine. Et la peine de niveau 8 est la plus élevée. Les infractions de ce niveau 8 sont passibles de la réclusion à perpétuité. Sont concernés les faits d’homicide, d’homicide intrafamilial, d’homicide commis avec un motif discriminatoire, le génocide et les crimes contre l’humanité. À titre comparatif, les infractions de niveau 7, punies de 20 à 30 ans d’emprisonnement, visent, entre autres, les homicides, les violences sexuelles ayant entraîné la mort et la torture ayant entraîné la mort.

Nulle trace de la notion de “féminicide” dans ce nouveau Code pénal alors que son intégration était réclamée notamment pas des associations féministes.

Le ministre s’en est expliqué. Le gouvernement veut prendre des mesures plus strictes contre le féminicide en tant que tel. Mais, après consultation d’experts juridiques à ce sujet, il a été mis en garde contre un problème de discrimination. Le concept de féminicide n’est pas neutre du point de vue du genre. Il a donc opté pour la criminalisation de l’homicide intrafamilial dans le Code pénal. Cela inclut le féminicide et est assimilé au meurtre, soit un homicide “volontaire”. Le caractère intentionnel de l’acte est pris en compte même sans preuve de préméditation.

Sur cette question, il fallait tout de même lâcher un peu de lest. Mais par ailleurs… C’est ainsi qu’une loi, dite “#Stopféminicide” a pu, elle, être votée, début juillet, en intégrant la notion de genre. Elle est le fruit d’une collaboration entre la Secrétaire d’État à l’Égalité des genres Marie-Colline Leroy et sa prédécesseure Sarah Schlitz, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. Cette loi adopte de nombreuses définitions, tant du féminicide lui-même que des violences qui le précèdent comme la violence sexuelle, la violence psychologique ou le contrôle coercitif. La loi prévoit la collecte des données et deux publications. Un rapport annuel reprenant les principales statistiques liées aux féminicides, les caractéristiques des victimes, des auteurs et de la relation entre la victime et l’auteur. Et tous les deux ans, un rapport qualitatif sur les féminicides et les homicides fondés sur le genre qui met en évidence leur fréquence, les taux de condamnation, l’efficacité des mesures prises. L’objectif est de tirer les enseignements nécessaires pour éventuellement renforcer à l’avenir l’arsenal législatif dans la lutte et la prévention contre les féminicides.