Peter Goossens, chef triple étoilé depuis 2005, prend sa retraite : " Des plats vegan ? Je ne suis pas fleuriste, je suis cuisinier "

Il y a de la pression avec une barre placée à 19.5/20 au Gault et Millau et une 27e place dans le classement ultra privé des meilleurs restaurants du monde. " Il travaille avec moi depuis 10 ans, il sait ce qu’il faut faire ", relate ce chef qui en impose physiquement et qui, depuis le 17 juillet, préside aux destinées de "La Rigue", la brasserie gastronomique aux forts accents belges qui a ouvert au cœur de l’hôtel La Réserve à Knokke entièrement rénové.

En 2005, Peter Goossens a décroché sa 3e étoile au guide Michelin. Il l'a conservée jusqu'à aujourd'hui. ©DR

Rendez-vous pris au Hof van Clève à Kruisem à la croisée des routes qu’empruntent durant le printemps les courses cyclistes flandriens. Nous arrivons à l’heure des derniers préparatifs de la mise en place avant le service du midi. Peter Goossens remet un tableau droit, salue le personnel qui s’active avant de passer à table pour son Grand Entretien. " Je suis ici depuis 7 h du matin. La cuisine, c’est mon seul hobby mais, le 1er janvier, je lève le pied. " Chiche ?

Peter Goossens, vous effectuez le dernier service de votre carrière le 22 décembre. Qu’allez-vous faire le 23 ?

Aucune idée. Nettoyer et ranger la paperasse administrative sans doute. Dès le 1er janvier, c’est mon second Floris qui prend les choses en main.

Est-ce vous et votre femme Lieve qui a décidé de stopper l’aventure?

Le chef Peter Goossens et son épouse Lieve: "Nous voulions ensemble arrêter avant nos 60 ans" ©BELGA

Nous avons pris la décision à deux. Nous voulions arrêter avant nos 60 ans (il les aura le 6 avril 2024). De plus, avec le projet La Rigue à Knokke et la volonté de mon second de reprendre le restaurant , tout s’est bien enclenché.

Craigniez-vous de devenir un " vieux " chef ?

Je ne tenais pas à être derrière les fourneaux à 75 ans ni ma femme de recevoir les clients à 70 balais. Il faut être jeune, dynamique et vivant.

Vous avez signé un contrat de consultant avec les entrepreneurs Bart Versluys et Marc Coucke pour le nouveau restaurant brasserie de l’hôtel La Réserve entièrement rénové à Knokke. Verra-t-on Peter Goossens en cuisine ?

Non. Je vais mettre en place, soutenir toutes les équipes, je vais les former, faire les nouveaux menus, apporter des suggestions. Je ne serais pas physiquement présent en cuisine. Je compte venir le matin et pas forcément tous les jours.

Avec des plats typiquement belges ?

C’est une cuisine flamande et belge. Durant des mois, nous avons effectué de nombreux tests. Au moins une quinzaine rien que pour les croquettes de crevettes par exemple. Pour chaque plat, nous voulons proposer le meilleur. Les meilleurs vols-au-vent, les meilleures croquettes, le meilleur steak tartare, le meilleur bar en croûte,… Nous ne sommes pas dans un gastro mais dans une brasserie de qualité qui peut accueillir 120 à 130 couverts. La sociologie du public qui vient à la côte n’est pas la même que dans un gastro. Ils viennent, ils mangent, ils boivent un verre de vin puis font faire du shopping ou du vélo.

Y avez-vous l’ambition de décrocher une étoile ?

Non. Nous voulons simplement faire de la très bonne cuisine.

Vous avez fait l’objet d’offres de rachat de groupes financiers. Pourquoi avoir préféré la transition en interne ?

J’ai effectivement eu plusieurs appels du pied. Quand tu vends à un groupe financier, le scénario est souvent le même. Après deux ou trois ans, cela périclite, ils changent de formule et cela ne fonctionne plus. Je voulais transmettre à quelqu’un qui a une âme. Floris est à mes côtés depuis 10 ans. Il connaît tous les recoins de la maison.

Avez-vous des conseils à lui donner ?

Je lui ai déjà tout transmis. Chaque semaine, nous programmons une réunion pour préparer au mieux la transition. Il écoute bien.

Floris Van der Veken (34 ans), le second de Peter Gossens sera aux manettes de Hof van Cleve à partir du 1er janvier 2024 ©DR

Doit-il continuer à faire du " Peter Goossens " ?

Un peu oui en y ajutant sa touche personnelle. Il va continuer avec les classiques de la maison comme le turbot grillé à la sauce de homard, le pigeon,…

Comptez-vous l’épauler à partir du 1er janvier 2024 ?

Je lui a dit non. Je ne veux pas être une belle-mère. Par contre, s’il a besoin de moi, il peut m’appeler. J’habite à cinq minutes du restaurant. Pour un jeune, cela ne doit pas être agréable d’avoir constamment dans son dos quelqu’un qui fait des remarques.

Le Guide Michelin a une tradition : la perte d’une étoile quand l’établissement change de chef. Va-t-il appliquer cette règle au Hof van Cleve sans Peter Goossens ?

Il faut lui demander. Les inspecteurs vont sans doute venir à plusieurs reprises durant l’année pour tester la qualité (la cuisine, le service,…)

Après une expérience de trois ans à Paris, vous vous installez en 1986 à Kruishoutem. Avez-vous toujours eu l’ambition de décrocher des étoiles ?

Comme l’affirmait Bernard Loiseau (le chef français disparu il y a 20 ans du Relais de Saulieu qui aujourd’hui porte son nom), je voulais les trois étoiles. Pour atteindre cet objectif, il faut une ligne directrice dont on ne dévie pas. C’est ma cuisine, c’est mon style et je fonce.

N’avez-vous jamais cédé aux sirènes des modes culinaires ?

Jamais. La mode, c’est rapidement démodé. Chaque année, le célèbre chef espagnol Ferran Adria, le roi de la cuisine moléculaire, m’invitait. Je connaissais toutes ses techniques mais je ne les ai jamais utilisées.

Peter Goossens, est un chef belge, triplement étoilé par Michelin pour son restaurant Hof van Cleve. Fondateur du Flanders Food Academy. On le surnomme le "Parrain de la gastronomie belge". De 2005 à 2021, Goossens a été le seul chef à avoir trois étoiles Michelin en Belgique. photo Eric Guidicelli ©Eric Guidicelli

Parce que vous n’aimiez pas ?

Non parce que cela ne correspondait pas à ma cuisine. Ce que je regrette chez les jeunes chefs actuels, c’est leur propension à aller puiser trop d’influences de partout. Les pays nordiques ont la cote actuellement. Mettre des fleurs ou des senteurs des bois dans l’&assiette, ce n’est pas mon truc.

Pourtant, le restaurant Nomad à Copenhague a été élu " meilleur restaurant du monde " durant plusieurs années.

Ce n’est pas ma cuisine. Je ne suis pas fleuriste, je suis cuisinier. Nous sommes en Belgique, il faut défendre notre cuisine. En Espagne, la tradition des tapas est inscrite dans la culture. Ferran Adria avait concocté un menu de… 45 plats avec des petits tapas. Nous, nous sommes des Bourguignons. Nous aimons manger et boire des produits locaux. Au Hof van Cleve, nous sommes à 1 heure de la mer du Nord. Je ne cuisine jamais de rouget ni de saint-pierre parce qu’il n’y en a pas dans notre mer. Par contee, nous avons de belles soles, des raies, des barbues,… Il faut cuisiner avec les produits du coin.

A l’heure de la mondialisation, du poké bowl ou bao, la cuisine belge a-t-elle encore une identité ?

Plus que jamais. Une cuisine de goût, de produits de saison et, ce qui est parfois négligé, de bonnes sauces.

Acceptez-vous le titre de " parrain de la gastronomie belge " dont on vous affuble ?

Si vous voulez… Je suis surtout fier que des centaines d’anciens de chez Hof van Cleve ont ouvert leur propre restaurant, font de la bonne cuisine et décrochent des étoiles.

Un chef a-t-il des aliments qu’il n’aime pas ?

Je déteste le chou rouge. Même l’odeur m’insupporte. Impossible pour moi d’en manger mais aussi d’en cusiner. Les choux fleurs oui, les choux rouges non. Ma femme les apprécie et les cuistos en font parfois quand je ne suis pas la.

Vous nous avez parlé des plantes et/ou fleurs dans ls plats mais Hof van Cleve propose un menu végétarien depuis plus de dix ans.

Attention, ce n’est pas vegan. Ce n’est pas un menu avec de la salade et une carotte râpée. C’est goûteux et structuré.

Ces dernières années, quelques chefs français ont perdu leur 3e étoile (Marc Veyrat, Guy Savoy,…) . Avez-vous craint depuis 2005 cette sanction ?

Jamais. Parce que je n’ai jamais dévié de ma ligne. Le meilleur sondage, c’est le retour direct de vos clients. Quand on sent une atmosphère positive dans les commentaires, on ne doit rien craindre.

Jadis, les chefs étaient cantonnés dans leur cuisine. Aujourd’hui, ils sont médiatisés. Cela fait-il partie du job ?

Aujourd’hui, on ne peut plus se passer de facebook, Instagram et des réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu’un restaurant un business. Au Hof van Cleve, il y a une équipe de 25 personnes.

On prétend que vous êtes incapable de dire non. Cela va mieux ?

(sourire) Je tente mais ce n’est pas dans ma nature. Aujourd’hui, ma femme Lieve dit non à ma place… Dès le mois de janvier, nous allons davantage profiter de la vie. Je n’ai pas de hobby parce que je n’avais pas le temps. Jouer au golf ? Bof… Cela dure 4 heures, c’est très technique. Avec mon caractère impatient, cela n’ira pas… J’aime la chasse. Je vais y aller plus souvent. Idem pour les rallyes de voitures anciennes.

La Belgique défend elle suffisamment sa gastronomie?

Pas assez. Nous sommes les champions du monde des restaurants étoilés au kilomètre carré. Tout le monde travaille trop dans son coin, pas assez de manière collective. Prenez la France. Elle met davantage ses chefs et sa cuisine en valeur même à l’étranger. Ils ne savent pas faire les frites. Pourtant, partout dans le monde, on parle de " French fries ", ce n’est pas normal. Si vous êtes un chef français qui décroche sa 3e étoile, vous êtes reçu à l’Elysée et décoré de la Légion d’Honneur par le Président de la République.

Vous avez participé en Flandres à de nombreuses émissions culinaires comme Mijn Restaurant, Hobby Kok ou encore Keuken van de meester. Trouvez-vous que cela reflète la réalité du métier ?

Je voulais surtout montrer aux gens ce qu’était un restaurant. Qu’on ne débarque pas à midi, on ouvre les portes et on fait fonctionner les fours à microondes. C’est un travaill du matin au soir. A l’issue de Mijn restaurant, les écoles hotelières affichaient complet. Aujourd’hui, il manque des élèves.

