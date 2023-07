Stéphane Bern: "Les Belges ne mesurent pas la profondeur des convictions du roi Philippe"

Que retenez-vous des 10 ans de règne de Philippe?

C'est un parcours sans faute. Comme en témoignent les sondages, il est parvenu à être aussi populaire au nord comme au sud du pays. Et je crois qu'il a réussi à tenir la Belgique. C'est un jeu d'équilibriste évidemment, quand on est roi des Belges, parce que tout le monde essaie en permanence de tirer à hue et à dia pour faire exploser le système fédéral. Ce qui me frappe le plus dans ses discours, c'est qu'il montre toujours le bon côté des choses plutôt que de brandir tout ce qui va mal. Il va chercher chez les Belges ce qu'il y a de meilleur en eux. C'est-à-dire la solidarité et le fait de communier ensemble sur des valeurs telles que la transition écologique, etc. Je dois dire que le roi Philippe joue à merveille son rôle de modérateur et d'incarnation de la nation belge.

Quels sont les traits marquants de sa personnalité? A-t-il changé ?

Je n'ai pas le sentiment qu'il ait changé. Il a un caractère assez Saxe-Cobourg, qui correspond parfaitement à la fonction de roi des Belges. Ce n'est pas quelqu'un de très causant, il est taiseux mais quand il prend la parole, c'est toujours à bon escient et toujours juste. Je crois savoir qu'il prépare lui-même ses discours et il parle avec son cœur. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises et je suis assez frappé par le sérieux avec lequel il assume ses fonctions.

Quelle est la perception du roi Philippe en France et à l’étranger ?

C'est un Roi qui existe sur la scène internationale et qui joue son rôle. Il a accompli déjà un certain nombre de voyages à l'étranger, dont un très marquant en Afrique. Le Roi des Belges y est retourné et ça été un triomphe. Il est également venu en visite officielle en France. Il y a rencontré la forte communauté belge, notamment artistique. Cela s'est merveilleusement bien passé et il a été plutôt apprécié (rires).

Puis le roi Philippe a des atouts dans sa manche. Il a la reine Mathilde qui est un atout de charme. C'est une femme qui fait beaucoup pour les autres, qui travaille pour les actions caritatives et humanitaires. C'est en outre une vraie passionnée d'histoire. Le Roi aussi d'ailleurs. Ce sont des gens qui lisent tout, qui sont au courant de tout. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé à chacune de nos rencontres: ils sont extrêmement bien informés. Mais c'est une information qu'ils ne tiennent pas d'un entourage, c'est une information directe qu'ils ont.

Enfin, je dois reconnaitre que dans le monde entier les gens respectent la Belgique. Car si chez vous, vous avez l'oeil sur les dissensions et tout ce qui va mal, à l'étranger, il y a un certain respect pour ce jeu d'équilibre entre un système politique assez étrange et des gens qui restent rassemblés et unis. Et le Roi est le ciment de cette union. Si vous l'enlevez, il n'y a plus de Belgique. En fait, un Roi, c'est comme une clé de voûte: ça vous paraît purement décoratif mais si vous l'arrachez, tout s'effondre.

La princesse Elisabeth se prépare-t-elle bien à son future rôle de Reine?

Elle est incroyable. Elle est passionnée d'histoire et de sciences. Et elle a un certain aplomb. J'ai été particulièrement frappé lors de son discours pour son 18e anniversaire. Elle possède une maîtrise parfaite de toutes les langues, ce qui rend quand même les choses plus simples. Outre son aisance, son charme et son intelligence ne passent pas inaperçus. Je pense que le Roi et la Reine ont bien protégé leur fille, tout en l'initiant peu à peu aux charges qui sont les siennes. Elle a fait ainsi une partie de ses études à l'étranger pour être à l'abri et protéger son adolescence. Mais elle est ensuite revenue faire son service militaire et servir dans l'Ecole Royale Militaire à Bruxelles. Je dois dire qu'elle a une formation plutôt exceptionnelle. On n'en demandait pas tant autrefois au prince héritier...

Dans son discours du 21 juillet, le roi Philippe a invité la génération 2030 à préparer l'avenir. Certains y ont vu la possibilité de voir Elisabeth prendre le relais...

En 2030, c'est le bicentenaire de la Belgique. Et moi je pense au contraire que le Roi a très envie de fêter ça et qu'il n'a pas envie de partir. Cela n'arrive pas chaque année, un bicentenaire. C'est un moment important, qui peut justement renforcer la Belgique et la rendre plus forte, plus grande, plus présente dans le monde entier.

Quelles sont les particularités de la famille royale belge par rapport aux autres monarchies?

Quand j'ai commencé à observer la famille royale belge, c'était un peu triste. Il y avait le roi Baudouin, la reine Fabiola, des petits enfants, les princes de Liège... Mais tout cela manquait de fun. Aujourd'hui, et je l'ai encore constaté en visionnant les images de la fête nationale, il y a un élan, un nouveau souffle, une nouvelle jeunesse de la monarchie belge. Vous avez deux princesses et deux princes (Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Eléonore, NDLR) qui sont en âge de commencer à servir le pays, peut-être à flirter aussi, à avoir des histoires d'amour. Cela va arriver. Mais tout cela va passionner les gens. C'est ce qui fait la vitalité d'une famille royale.

Cet intérêt pour la monarchie belge et cette famille royale sympathique existe aussi en France. Car comme vous le savez, Philippe et Mathilde ainsi que leurs enfants passent leurs vacances à l'Île d'Yeu. Des photos circulent chaque année à ce moment-là et ça touche les gens. Mais par chance, le couple royal belge n'a pas atteint l'excès de médiatisation que l'on peut connaître au sein des familles royales britanniques ou monégasques. Et c'est une chance car cela leur permet d'être un peu plus à l'abri.

Pensez-vous que la princesse Delphine a trouvé sa place au sein de la famille royale?

Tout à fait. Elle apporte en plus une touche de couleur dans tous les sens du terme. Mais j'ai admiré le roi Philippe car il est le premier à avoir tendu la main, son père ne pouvait ensuite que faire pareil. Philippe, c'est un homme qui a des convictions profondes et qui joint le geste à la parole. Je ne sais pas si les Belges mesurent ça. Il a des vraies valeurs et il les applique dans la vie parce qu'il y a des gens qui ont des vraies valeurs mais qui font tout le contraire. Ici, le roi Philippe a vraiment intégré la princesse Delphine dans la famille royale en estimant qu'elle avait autant de droits que les autres. Et ce même si elle n'est pas dynaste.

Cette reconnaissance, c'est un peu inédit quand même au niveau des monarchies?

Oui et non. On a vu le prince Albert de Monaco faire pareil avec Jazmin Grace-Grimaldi et Alexandre Grimaldi-Coste. C'est arrivé dans bien d'autres monarchies. Ce ne sont pas des exemples très récents, mais quand vous voyez par exemple la famille Battenberg... C'était une branche bâtarde des Wurtemberg. Aujourd'hui, on jauge tout à l'aune d'un passé très récent. Mais si vous regardez dans l'histoire, franchement, sans les aventures extraconjugales des Rois, il n'y aurait plus grand monde sur les trônes d'Europe.

On commémore ce lundi les 30 ans de la mort du roi Baudouin. Si vous deviez épingler trois caractéristiques par rapport à son règne ou sa personnalité, quelles seraient-elles?

Ce qui m'avait frappé avec lui, c'était sa foi profonde. Il avait quelque chose du Roi moine. Il était entré dans la fonction royale comme dans un sacerdoce, tel un saint. Il était également entièrement dévoué à la Belgique, à son rôle. C'était un homme d'une grande humanité.

Je pense hélas que le roi Baudouin a été mal jugé par l'histoire. Tout ça à cause de cet épisode où il a préféré se retirer*. Mais les gens ne comprennent pas la douleur profonde de Baudouin. Quand vous avez tout fait pour avoir des enfants et que vous ne pouvez pas en avoir, c'est une blessure terrible, une sorte de faille intérieure. Je me mets moi-même à sa place et je comprends qu'on ne peut pas ensuite signer une loi pour faciliter l'avortement. Après, il faut insister, il n'a pas interdit la loi. Il a dit qu'il aimerait ne pas avoir à la signer. La loi est donc finalement passée, mais lui a gardé sa conscience. Et je trouve qu'il nous a donné une leçon. Est-ce qu'un roi constitutionnel, sous-prétexte qu'il règne mais ne gouverne pas, n'a pas le droit d'avoir sa conscience? Je ne suis pas sûr...

(*NDLR: En 1990, Baudouin a refusé de sanctionner la loi dépénalisant partiellement l'avortement, étape nécessaire pour que cette loi soit appliquée. Finalement, le Roi renverra la balle dans le camp du parlement, qui trouvera une autre solution pour faire appliquer la loi).

C'est encore très récent, mais que pensez-vous des premiers mois de Charles III en tant que Roi?

Il y a toujours des gens qui disent "not my king", mais globalement, les Britanniques trouvent que son début de règne est un sans-faute. Il a réussi, comme on l'a vu avec son couronnement et son sacre, à reprendre le flambeau de la reine Elizabeth. Il apporte aussi un style plus détendu: il n'hésite pas à embrasser, à toucher les gens. Il n'hésite pas non plus à se faire toucher et à se faire embrasser. Finalement, la monarchie se régénère elle-même, de génération en génération, et évolue. Il n'est pas aussi strict que ne l'était sa mère.

Pensez-vous que la rupture entre le prince Harry et le reste de la famille royale soit définitive? A quoi peut-on s'attendre à l'avenir au niveau de leurs relations?

Tout cela dépend de si on est optimiste ou pessimiste. Pour moi, ça peut s'arranger parce que le prince Harry a visiblement des soucis d'argent et donc j'ai l'impression qu'il est en train de se tourner vers son père. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui essaient de mettre de l'huile sur le feu, mais il y en a d'autres, dont on parle peut-être moins, qui tentent de faire en sorte que ça s'arrange.

Je pense que Meghan et Harry se sont engagés sur une voie qui est peut-être un chemin escarpé et sans issue. Ils ont cru qu'ils pouvaient s'émanciper. Mais quand vous vous émancipez de la monarchie tout en vendant cette monarchie en permanence (au travers de livres, par exemple...), vous êtes dans une sorte d'incohérence. J'espère qu'ils feront marche arrière.

Est-ce que la monarchie a encore sa place dans notre société contemporaine?

Je le crois. Parce que plus cette société est en train de balayer tous les repères - on est en train de bien le sentir en ce moment en France -, plus on se raccroche à des choses qui sont intangibles. Il y a aussi une crise morale qui permet peut-être un retour vers le religieux (parfois avec des excès), vers l'armée et vers la monarchie.

J'ai eu la chance il y a quelques jours de parler avec votre Premier ministre Alexander De Croo. Et je suis assez content de voir que même les hommes politiques belges aiment bien parler avec le Roi. C'est un équilibre stable. Il y a certes des retournements de l'opinion publique qui se traduisent dans les élections, avec certains partis qui émergent. Mais vous avez la monarchie qui est ce socle solide, ce roc intangible, qui raconte l'histoire et la traduit au présent. Je dirais que démocratie et monarchie sont les deux faces de la même médaille. Les deux cohabitent merveilleusement bien.