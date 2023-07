30 ans de la mort du roi Baudouin: "Il a redoré l’image de la monarchie après le règne le plus court et le plus controversé de l’histoire de Belgique"

À lire aussi

Mais que reste-t-il de son règne, aujourd’hui ? Quelles traces a-t-il laissées ? Quel est l’héritage de Baudouin ? Tentative de réponses avec le professeur Vincent Dujardin, historien à l’UCLouvain et fin connaisseur de la monarchie belge.

Vincent Dujardin, professeur d'histoire à l'UCLouvain et spécialiste de la monarchie. ©Jacques Duchateau

1. Congo, fédéralisme, avortement… Les traits marquants de son règne.

Baudouin est monté sur le trône dans un contexte très compliqué, celui de la Question royale et de l’attitude controversée de son père Léopold III face au régime Nazi. “Le règne a d’abord été marqué par des débuts difficiles du fait de la dyarchie, c’est-à-dire de l’influence du père ou de son entourage sur le fils, avec quelques gaffes à la clé, entame le Pr Dujardin. Mais un sens du devoir a tout de suite été salué par les observateurs et le monde politique.”

”Le mariage avec Fabiola en 1960 permet de révéler aux Belges le vrai roi Baudouin, qui devient un roi souriant”, alors qu’il était surnommé le “Roi triste”. 1960, “c’est aussi l’année de l’indépendance du Congo, dossier sur lequel il a sans doute joué le rôle politique le plus important de son règne, déjà en lâchant pour la première fois le mot 'indépendance' en janvier 1959”.

Le roi Baudouin déclare reconnaître l’indépendance du Congo devant les représentants du nouvel État. ©Photo News

”Dans les années qui suivent, on bascule vers une autre Belgique avec les lois Gilson qui fixent la frontière linguistique, la fin de l’État unitaire et les réformes de l’État qui lui causaient beaucoup de soucis. Il émettait régulièrement des craintes auprès de ses gouvernements quant à l’absence de hiérarchie des normes entre l’État fédéral et les entités fédérées.”

Parmi les événements marquants du règne, “il y a évidemment l’épisode sur l’avortement et la question de la liberté de conscience qu’il a invoquée”. Le Roi avait refusé de signer la loi dépénalisant partiellement l’avortement. “Il était prêt à abdiquer. Les vice-Premiers ministres ont tous voulu trouver une solution. Ils respectaient le Roi, même s’ils ne partageaient pas tous ses opinions, loin de là.”

L’impossibilité de régner de Baudouin avait ainsi été prononcée, permettant au gouvernement de sanctionner la loi à sa place. “Mais le Roi savait que cela ne pourrait pas se répéter. C’est ainsi qu’il avait demandé que l’on change la Constitution sur la sanction royale, au moins pour les lois à caractère éthique”, ce qui ne fut jamais fait.

guillement Baudouin donnait l’image d’un chef d’État jeteur de ponts. Mais aussi d’une institution royale au service des gens, et en particulier de ceux qui souffrent ou sont moins favorisés.

Enfin, “sur le plan international, il s’est montré 'euro-réservé' jusqu’à son mariage, allant jusqu’à demander au Premier ministre de différer la signature des traités de Rome trois jours avant la date (le 25 mars 1957). Puis, il est devenu un fédéraliste européen, salué même par Jacques Delors, président de la Commission européenne entre 1985 et 1995.”

2. Son héritage : un renouveau pour l’image de la monarchie.

”On peut dire que Baudouin a redoré l’image de la monarchie après le règne le plus court et le plus controversé de l’histoire de Belgique”, celui de Léopold III. “Baudouin donnait à l’inverse l’image d’un chef d’État jeteur de ponts. Mais aussi d’une institution royale au service des gens, en particulier de ceux qui souffrent ou sont moins favorisés. Lui qui avait beaucoup souffert pouvait être très empathique. Il n’avait pas cinq ans lorsque sa mère est décédée, il a dix ans lorsque la guerre éclate, 14 lorsque sa famille est déportée et 15 lorsqu’elle est contrainte à l’exil dans le contexte de la Question royale.”

Les couples royaux belge et britannique se voyaient régulièrement. Ici, le 12 mai 1966 au château de Ciergnon. ©Belga

”C’était aussi un homme qui jouissait d’une grande autorité morale en Belgique comme à l’étranger. Quarante-quatre chefs d’État ou de gouvernement, ou responsables d’une organisation internationale, ont assisté à ses funérailles.” Une assistance comparable à celle des funérailles de Nelson Mandela, Jean-Paul II ou de la reine Elizabeth II, souligne Vincent Dujardin. “Concernant Elizabeth II, la seule fois qu’elle s’est rendue à des funérailles d’un autre chef d’État en septante ans de règne, c’était pour le roi Baudouin…”

3. De Baudouin à Philippe, une filiation, mais aussi de nettes divergences.

”Baudouin a marqué ses deux successeurs.” D’abord son frère, Albert II, “avec lequel il s’est toujours bien entendu, davantage sur le fond que sur la forme. Le jour des funérailles de Baudouin, dans la crypte de Laeken, quand les caméras s’étaient retirées au moment de l’inhumation dans l’intimité familiale, Albert II s’est tourné vers le cercueil et s’est écrié 'Aide-moi' ! Dans ses premiers discours en tant que Roi, il citait régulièrement son frère.”

Le roi Baudouin et la reine Fabiola entourent le prince Albert.

Concernant Philippe, “on sait que son admiration pour son oncle était très grande. Baudouin pensait que s’il devait mourir plus âgé que les 62 ans qu’il avait en 1993, son successeur direct pouvait être le prince Philippe. Il avait porté une grande attention à sa formation.”

”Le roi Philippe a rendu un long et appuyé hommage à Baudouin” lors de son dernier discours pour la Fête nationale. Il avait déclaré ceci : “Ceux qui l’ont connu se souviendront de son sourire, de son regard et de sa poignée de main confiante. Je sais le bien considérable qu’a réalisé un tel homme autour de lui, par sa foi en l’humain, par son profond souci de chacun et du pays. Il a été et reste un exemple pour beaucoup, chez nous comme au-delà de nos frontières.”

Au-delà de ces considérations personnelles, “Baudouin avait tissé un réseau international dont Philippe a hérité et qu’il a même développé, ce qui est précieux pour la diplomatie économique ou pour ouvrir des portes dans certains dossiers, surtout dans des pays extra-européens.”

Le roi Philippe devant le portrait qu'il a peint de son oncle, le roi Baudouin.

”Le Roi actuel est aussi proeuropéen et très soucieux de la cohésion du tissu social en Belgique. Peut-être que son intérêt pour le Congo constitue un autre héritage de son oncle ? Et puis, Philippe est lui aussi un roi à temps plein – son oncle avait un très grand sens du devoir, la lumière de son bureau restait souvent allumée tard le soir.”

”Mais il y a aussi des divergences très claires” entre les règnes de Baudouin et Philippe. “La communication du Palais a beaucoup évolué sous le règne actuel. Baudouin pouvait faire l’acteur à Motril devant ses neveux, mais on ne l’imagine pas participer à un sketch pour les Diables rouges avant leur départ à Mexico en 1986”, ce que Philippe avait fait avant la Coupe du monde au Qatar, fin 2022. “On ne le voit pas non plus accueillir le DJ Lost Frequencies sur le toit du Palais un 20 juillet.”

guillement Sur le plan politique, Philippe a aussi divergé de son oncle dès la première minute...

Enfin, “sur le plan politique, Philippe a aussi divergé de son oncle dès la première minute de son règne en reconnaissant le fait régional dans son discours du trône, puis en agissant parfois avec les entités fédérées. Depuis 30 ans, conclut l’historien, la Belgique et la société ont évolué et la monarchie belge a évolué avec elles.”