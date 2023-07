Déchets radioactifs, organes, meubles… : que trouve-t-on dans les poubelles de l’hôpital Saint-Luc? "De l’extérieur, ça peut sembler impressionnant"

Nous sommes au -3, à l’étage où sont stockés les déchets résultant des activités médicales mais pas uniquement. La vie d’un hôpital ne se limite pas aux traitements : on y mange, on y boit, on y traite des documents, on y remplace des ampoules, des meubles, on y jette des seringues, des masques, des boîtes de médicaments… En tout, ce ne sont pas moins de 2 000 mètres carrés qui sont consacrés au stockage et au traitement de ces déchets multiples qui font des hôpitaux des recordmen de la production de déchets.

“De l’extérieur, ça peut sembler assez impressionnant mais il faut savoir que tous les jours, entre 10 000 et 15 000 personnes passent par l’hôpital, que ce soit le personnel, les visiteurs ou les patients et chacune de ces personnes va potentiellement générer un déchet qui va devoir être traité et éliminé”, explique le responsable du service logistique.

Bruxelles - Cliniques Universitaires Saint-Luc: Patrick Pelletier, responsable de la logistique interne de l'hopital, montre les différents circuits de recyclages des déchets hospitaliers; A Bruxelles le 28 juillet 2023 ©JC Guillaume

Parmi les déchets d’activité médicale, qui constituent la plus grande partie des résidus, certains objets nécessitent un traitement spécifique : ce sont tous les déchets potentiellement contaminés. “On est obligés d’avoir une zone spécifique pour les déchets infectieux. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs tailles de containers. Ils sont jaunes, comme les sacs destinés aux cartons et papiers mais ce qui compte, ce n’est pas leur couleur mais les indications qu’ils comportent”, souligne-t-il.

L’hôpital doit aussi gérer des déchets radioactifs issus entre autres des traitements destinés aux patients malades de la thyroïde. “On produit des déchets radioactifs puisqu’on a un centre de médecine nucléaire. La loi nous interdit de sortir ces déchets de l’hôpital non pas parce qu’ils sont dangereux pour la santé humaine mais parce qu’ils sont mauvais pour l’environnement”, précise Patrick Pelletier.

Par mesure de sécurité, deux détecteurs, qui fonctionnent en permanence, mesurent le taux de radioactivité de la pièce. Quand celui-ci est jugé trop élevé, une alarme se déclenche et le responsable du service logistique en est informé immédiatement.

Pour ce qui est des déchets radioactifs potentiellement dangereux pour la santé humaine, les procédures sont différentes. “On travaille avec les services de radioprotection de l’université catholique de Louvain, qui a ses propres bunkers. Les déchets dangereux y sont envoyés pour des semaines voire des mois de décontamination. C’est un flux à part qui ne passe pas par ici, sauf en cas d’erreur.”, indique Patrick Pelletier.

Et les morceaux d’organes amputés lors des opérations dont parlait le responsable logistique en début de visite ? “Ils sont congelés au bloc opératoire puis ils arrivent ici. On les récupère puis ils sont incinérés.”

Les cliniques universitaires Saint-Luc font figure de très bon élève en matière de gestion des déchets. “On a mis énormément de choses en place pour optimiser le tri et le recyclage. D’ailleurs on est le premier hôpital bruxellois à avoir obtenu un label écodynamique”, se réjouit Rudy Rimeau, directeur logistique de l’hôpital. Les facultés universitaires se sont fixées pour objectif de continuer à diminuer leur production de déchets alimentaires et de trier un maximum de déchets infectieux. Elles espèrent pouvoir, d’ici 2030, trier 90 % des déchets infectieux grâce à la mise en place de nouvelles techniques de recyclage et diminuer sa production globale de déchets de 50 tonnes.