Les gyrophares verts débarquent sur nos routes dès ce mardi  : voici à quoi et à qui ils serviront

En réalité, ces manifestations lumineuses seront émises par… les voitures personnelles des pompiers. Pour faciliter leurs déplacements jusqu’à leur caserne. Depuis le mois d’avril dernier, une étude a en effet été lancée dans quatre zones de secours (Brabant wallon, Campine, Flandre-Orientale et Luxembourg). Dans chacune de celles-ci, cinq volontaires pourront disposer d’un gyrophare vert sur leur véhicule particulier.

Pas en vue d’une refonte esthétique du traditionnel gyrophare bleu : l’objectif est de leur permettre d’avertir les autres automobilistes qu’ils sont sur le chemin de leur caserne. Depuis le 1er avril, les participants de l’étude conduisent sans feu de courtoisie. Et à partir de ce mardi, ils rouleront avec un gyrophare vert mis à disposition des 20 volontaires par l’institut Vias.

“Lorsqu’ils sont de garde à domicile, les pompiers doivent rejoindre leur caserne le plus rapidement possible, explique l’Institut Vias. Ils effectuent alors ce déplacement avec leur véhicule personnel et doivent évidemment respecter toutes les règles de circulation en vigueur. Toutefois, lors de leur trajet vers la caserne, aucun signe distinctif ne permet aux usagers de la route de savoir que ces volontaires sont en route pour une intervention urgente. Ce feu de courtoisie vert, installé sur le tableau de bord du véhicule, permettra aux autres usagers de savoir que leur occupant est en route pour une intervention urgente.”

Les pompiers au gyrophare vert devront respecter le Code de la Route

Ces derniers ne pourront toutefois pas se substituer au Code de la route : ils devront respecter les priorités, les stops, les feux rouges, les limitations de vitesse et ne devront pas rouler de manière dangereuse. Mais ces feux devraient inciter les autres automobilistes à la courtoisie, leur cédant le passage ou en se mettant sur le côté, notamment lors d’embouteillages, pour leur faciliter le passage. “En se montrant courtois à l’égard de ces conducteurs et en leur facilitant le passage quand c’est possible, ces derniers devraient théoriquement arriver plus vite à destination”, espère l’Institut Vias.

Au terme du projet-pilote, les pompiers volontaires restitueront le gyrophare. Et Vias en analysera les résultats. L’objectif, indique Vias, est de mesurer l’impact des gyrophares sur les temps de trajet des pompiers volontaires en route vers la caserne mais également de voir si les autres usagers de la route font preuve ou non de plus de respect à l’égard de ces pompiers volontaires. “Enfin, il sera intéressant de voir dans quelle mesure les pompiers volontaires se sentent en sécurité lorsqu’ils conduisent avec des feux de courtoisie.”

De tels gyrophares existent déjà dans plusieurs provinces canadiennes, dont le Québec. En Belgique, le Code de la Route en interdit l’utilisation. Une dérogation a donc dû être délivrée par le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, pour toute la durée de l’étude.