L’horreur à Ypres: un conducteur décède après avoir été percuté par un train et traîné sur une dizaine de mètres

Le train provenait de Poperinge. Les pompiers sont arrivés sur les lieux pour dégager la voiture et dégager un périmètre de sécurité. Le trafic ferroviaire entre Poperinge et Ypres a été suspendu. La SNCB informe que les passagers peuvent utiliser le bus numéro 60 de De Lijn. La police indique également que la circulation entre Poperingseweg et Adriaansensweg sera fermée pendant un certain temps.