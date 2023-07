Météo: alerte jaune en raison des pluies attendues sur toute la Wallonie et une partie de la Flandre, le 1722 activé

Les précipitations attendues pourraient se montrer abondantes et atteindre entre 20 et 30 l/m³ en une heure, prévient l'IRM. L'ensemble de la Wallonie, les provinces flamandes du Limbourg et du Brabant flamand ainsi que Bruxelles sont concernées par cette alerte jaune, instaurée entre 14h00 lundi et 08h00 mardi.