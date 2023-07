Tomorrowland: Sciensano plaide pour plus de prévention contre les drogues en festival

Six décès ont eu lieu à Tomorrowland au cours des 11 dernières années, dont quatre en lien avec des stupéfiants. L'organisation du festival affirme mettre tout en œuvre pour assurer le contrôle et la sécurité. Sciensano soutient ces actions mais insiste sur l'importance d'un renforcement de la prévention et de l'éducation autour des drogues, non seulement dans le cadre du festival, mais également dans notre société en général.