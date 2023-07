"Un véritable guide pour tous les Belge", "Un grand Roi": le Roi Baudouin, toujours dans le cœur des Belges, 30 ans après son décès

Pour les plus grands, l’heure de se remémorer les années de règne du Roi. “J’avais seulement 16 ans lorsque le roi Baudouin a disparu, témoigne Michaël. Mais je me souviens de lui parce qu’une image m’avait marqué. Celle où notre Roi avait donné sa veste à une femme victime des inondations. Cette action montrait réellement qu’il était très proche de ses citoyens”.

Après avoir subi deux opérations au cœur, le roi Baudouin était suivi pour ses problèmes cardiaques. Mais le 31 juillet 1993, alors qu’il était en vacances dans sa villa en Espagne, le Roi nous quittait à la suite d’une crise cardiaque. Un jour qui ne s’oublie pas. “J’avais 26 ans et j’étais en Allemagne parce que je réalisais mon service militaire, raconte Chris. Lorsque nous avons appris la triste nouvelle, mon régiment est rentré en Belgique pour assister aux funérailles. Nous étions tous placés en ligne alors que le convoi funéraire passait devant nous. Sa mort était vraiment inattendue en raison de son âge et d’une cause inattendue”.

Lorsque l’on demande aux Belges de décrire le roi Baudouin, un adjectif revient souvent : humain. Lui qui incarnait l’identité de notre pays, il se montrait bienveillant avec toutes les personnes qu’il croisait. “C’était un grand Roi, témoigne Huguette Huart, fan de la royauté. Il aimait beaucoup sa famille et son pays. Il était très accueillant et serrait la main à tout le monde. Je me rappelle lorsqu’à un petit-déjeuner avec des SDF, il avait serré la main de chacun d’entre eux. Il avait vraiment un grand cœur”.

Pour lui rendre hommage, Huguette a déposé un bouquet de fleurs. Une action devenue une véritable tradition. “Depuis 59 ans, à chaque évènement important, j’offre des fleurs aux membres de la famille royale”.

Elle qui suit donc beaucoup la famille royale, elle a vu le roi Baudouin pour la dernière fois à Koekelberg. “C’était une semaine avant sa disparition. J’ai bien vu qu’il n’allait pas bien”, se rappelle-t-elle.

Trente ans plus tard, le roi Baudouin est toujours autant apprécié et encensé.