100 % des conteneurs scannés, contrôles intensifs des navires en mer du Nord : le plan du fédéral pour tenter d’enrayer le trafic de drogue à Anvers

La procédure est très simple : lors d’une escale, quelques valises remplies de cocaïne sont introduites dans un conteneur. Arrivée à destination, la cargaison illégale, d’une centaine de kilos maximum, est déchargée discrètement par un complice. Le tout bien sûr avant que le conteneur ne puisse être analysé en bonne et due forme par le scanner des douanes. De cette manière, l’expéditeur de la cargaison ne sait pas qu’il fait passer de la drogue.

Pour travailler plus efficacement, les douanes pourront désormais scanner les conteneurs à risque directement dans les terminaux. C’est ce que prévoit un Protocole d’accord signé par tous les opérateurs de terminaux, le port d’Anvers-Bruges, les douanes et le gouvernement fédéral. Cet accord de coopération vise à scanner 100 % des conteneurs à risque.

Un premier scanner mobile sera livré cet automne

"Nous continuons à investir pour optimiser nos analyses de risque et, à terme, pour contrôler tous les conteneurs à risque identifiés. Ainsi, le premier nouveau scanner mobile sera livré cet automne et nous continuons à investir dans le recrutement et la formation des agents de douane", explique le ministre Vincent Van Peteghem, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude.

Par ailleurs, un travail complémentaire est réalisé par les douanes belges pour analyser les navires en mer du Nord et les arrêter préventivement. Ainsi, au cours de l’opération internationale “White Sea III” menée le mois dernier le long de la côte ouest de l’Europe, 779 navires ont été analysés et suivis, 1 509 kg de cocaïne ont été saisis et 12 personnes ont été arrêtées.

Une saisie de 1509 kg de cocaïne en mer du Nord

L’opération ciblait les méthodes de contrebande maritime suivantes : débarquement en mer, transbordement en mer vers des navires plus petits, contrebande par l’équipage, drogue attachée à la coque du navire, etc. Au cours de l’opération, huit saisies totalisant 1.509 kg de cocaïne et douze arrestations ont été réalisées en Europe. Au total 779 navires ont été analysés et suivis. 79 navires ont été effectivement contrôlés.