"Du jamais vu", "C’est sans précédent", "La catastrophe": tous les refuges débordés et démunis, la situation est critique

Selon le défenseur de la cause animale, la situation est si critique qu’il arrive que des policiers doivent reprendre des animaux perdus chez eux, faute de place dans les commissariats. “Chaque semaine qui passe nous effare de plus en plus et nous enfonce dans une situation sans précédent.”

Au commissariat de la Louvière, on confirme. “Une collègue a dû ramener un animal chez elle faute de place dans un chenil”, nous explique-t-on.

Gaëtan Sgualdino attribue l’état des refuges à plusieurs facteurs : au confinement, qui a encouragé de nombreux ménages à adopter de façon irréfléchie, à la crise économique, qui freine les adoptions depuis près d’un an et pousse les abandons à la hausse et aux vacances, qui sont une période traditionnellement compliquée pour les refuges en raison de la hausse des abandons, de la baisse des adoptions et de la période de naissance des chatons.

Pas de solution…

Le constat est le même au refuge Sans Colliers. “C’est la catastrophe !”, abonde Sébastien De Jonge, président du refuge. “On a l’habitude d’être complet au niveau des chats mais chez les chiens, c’est du jamais vu ! On n’a pas le choix, on stoppe toutes les prises en charge non-urgentes comme les abandons de convenance et comme il n’y a presque pas d’adoptions, il n’y a pas de places qui se libèrent. Il y a des chiens qui restent au refuge des semaines alors que ça n’arrive pas d’habitude. Malheureusement, je ne vois pas de solution. On ne peut pas forcer les gens à adopter. D’ailleurs, ce serait contre-productif car on risquerait de retrouver ces animaux au refuge peu de temps après en cas d’adoption impulsive”, soupire-t-il.

L’adoption des chiens au point mort

Les refuges débordent de chiens qui ne demandent qu’à être adoptés par leur famille définitive.

Les refuges ont l’habitude d’être saturés de chats en été. La faute aux abandons liés aux vacances et aux nombreuses naissances de chatons qui ont lieu cette période. Ce qui est moins habituel en revanche, c’est que les refuges doivent aussi refuser les prises en charge de chiens, faut de place disponible. À Sans Colliers, l’embouteillage est total. “Nous avons un croisé Jack Russel de 17 ans qui en temps normal aurait été adopté immédiatement mais vu la situation, on craint qu’il passe plusieurs semaines au refuge alors que ses jours sont désormais comptés”, déplore Sébastien De Jonge, président du refuge wallon. “C’est un animal qui a été saisi à Namur parce qu’il était maltraité. On a vraiment besoin de lui trouver une famille rapidement si on ne veut pas qu’il finisse sa vie au refuge”, appuie-t-il. En tant normal, les petits chiens ne font pas long feu dans les refuges, contrairement aux American Staff et autres Malinois qui, victimes de leur succès et de leur dangerosité potentielle sont beaucoup plus difficiles à recaser.

“Je n’ai que deux loges de libres et je suis à peu près certain qu’elles seront occupées d’ici la fin de la journée. On n’a plus d’autre choix que de refuser des abandons non pas parce qu’on ne veut pas s’occuper de chiens supplémentaires mais parce qu’on n’en a pas la possibilité”, affirme Franck Goffaux, président de la SPA de Charleroi. Celui-ci ne cache pas sa crainte de voir les abandons sauvages. “Oui, on va certainement avoir des gens qui vont abandonner leur chien sur une aire d’autoroute. Malheureusement, on ne peut rien faire pour le moment.”