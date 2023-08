Le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré... sauf chez nous: “Mais trois semaines plus fraîches n’annulent pas des décennies à la hausse”

Un climat, frais, humide et désespérément gris qui ferait presque oublier que des records de chaleur sont battus, quasiment quotidiennement, aux quatre coins de la planète. Il y a deux semaines, le thermomètre est ainsi monté à 54,4° en plein cœur de la Vallée de la Mort, en Californie, s’approchant du record de température (56,7°) jamais mesuré sur terre (mais aujourd’hui remis en question au vu de l’absence de technologie adaptée à cette) qui date de 1913. Et la semaine dernière, le record de chaleur pour un mois de juillet en Europe a été battu en Sardaigne, avec 48,2 degrés mesurés.

Par ailleurs, la journée du 6 juillet aura été la plus chaude jamais enregistrée sur terre avec 17,23 degrés en moyenne. En Catalogne, la barre des 45° a été atteinte pour la première fois et un record de température a aussi été observé en Corse.

Les mers et océans ne sont pas mieux lotis : l’océan Atlantique a ainsi battu son record de température avec une moyenne de 24,9°. Un record étonnamment précoce alors que les températures de l’océan ont tendance à atteindre leurs valeurs annuelles maximales au début du mois de septembre. Le précédent record (24,89°) avait d’ailleurs été enregistré en septembre 2022.

La mer Méditerranée a également atteint un record avec 28,71° en moyenne relevés le 24 juillet dernier.

Des hausses de températures des mers et océans qui ont un impact direct sur leur faune en raison de l’acidification de leurs eaux. Mais également sur le climat terrestre, en raison d’une évaporation plus importante, générant des nuages et autres précipitations orageuses. En Belgique, le climat pourrait être influencé par le réchauffement de la Méditerranée.

Pourtant, nombreux sont ceux qui, en Belgique, aux Pays-Bas et dans le nord de la France, entre autres, continuent encore et toujours de nier le dérèglement climatique. “On le voit partout sur les réseaux sociaux : le temps actuel chez nous nourrit l’imaginaire des climatosceptiques qui se renforcent dans leurs croyances, confie Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. À les lire, trois semaines de temps un peu plus frais annulent des décennies d’années à la hausse. Ils ont malheureusement la mémoire particulièrement sélective. C’est en effet vite oublier que les mois de mai et de juin ont connu des températures largement supérieures aux normales de saison. Et que des records de chaleur sont régulièrement battus dans le monde. C’est bien simple : les vagues de chaleur en Belgique sont beaucoup plus fréquentes et se rapprochent régulièrement des records, les battant même parfois, alors que les records de froid, en hiver notamment, ne sont plus jamais approchés.”

L’Organisation mondiale météorologique (OMM), qui travaille sous l’égide de l’ONU, avait établi, la semaine dernière, que le mois de juillet serait, de manière “extrêmement probable” le plus chaud jamais mesuré sur Terre, les deux hémisphères réunis, depuis 1850. Le précédent record datait seulement de juillet 2019 et était alors fixé à 16,63 °C. La semaine dernière, on tournait autour de 16,95° alors que de nouvelles températures caniculaires étaient encore attendues par la suite. “Nous avons toutes les données nécessaires pour pouvoir l’affirmer : la température moyenne mondiale de juillet sera étonnamment chaude, le mois de juillet étant le plus chaud jamais enregistré, expliquait, jeudi, le professeur Karsten Haustein, climatologue de l’Université de Leipzig. Au niveau ou au-dessus de l’objectif de Paris de 1,5°. Ignorez tout cela à vos risques et périls !”