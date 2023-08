Météo: la Belgique a connu son mois de juillet le plus pluvieux et sombre depuis 1936

En juillet dernier, 131,1 mm de précipitations sont tombés, contre 76,9 mm pour un mois de juillet normal. Le mois dernier est ainsi devenu le troisième mois le plus humide de la période de référence actuelle, qui s'étend sur 30 ans (1991-2020). Juillet 2021, marqué par d'importantes inondations, remporte toujours la palme avec 166,5 mm. Ce sont surtout les dix derniers jours de juillet qui ont été les plus arrosés. Par exemple, Uccle a enregistré 91,4 mm de précipitations, soit plus de trois fois les 27,7 mm habituels.