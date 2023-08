Pourquoi ça coince dans nos rivières: la difficile renaturalisation de nos cours d’eau pour éviter de nouvelles inondation

L’IRM estime que des inondations de cette ampleur se produisent en moyenne une fois tous les deux cents ans, mais une étude publiée en août 2021 par 39 chercheurs conclut de son côté que ce type de catastrophe devrait être amené à se multiplier en raison du réchauffement climatique. Un modèle établi par un climatologue de l’Université de Liège montre même que des inondations comparables à celles qu’a connues la Belgique en 2021 pourraient se réitérer d’ici dix à vingt ans.

"Le constat est le suivant : on est dans la mouise et on doit prendre des mesures pour éviter de nouvelles catastrophes ! Renaturaliser les rivières, leur rendre leur forme sinueuse naturelle et leur donner plus d’espace fait partie des solutions", explique Arthur Timmermans, biologiste et écopédagogue au Cercle des naturalistes de Belgique, spécialisé en hydromorphologie.

"Dans les années 60, la majorité des cours d'eau ont été privés de leurs méandres naturels pour des raisons pratiques. On les a canalisés, linéarisés pour limiter l'érosion et on a ramené toute l'eau dans une seule voie pour favoriser le transport par bateau, gagner de la surface habitable et de la profondeur. Mais quand on a davantage de béton, on obtient un ruissellement gigantesque et les masses d'eau circulent beaucoup plus vite du haut de la rivière vers le bas", précise-t-il. "L'état actuel de nos cours d'eau est dû à une erreur du passé. Les fonds de vallée et leur biodiversité sont très impactés par cette gestion. Maintenant, tout l'enjeu est de savoir comment faire marche arrière", complète Arnaud Laudelout, biologiste et membre du département études de Natagora.

Selon un bilogiste de Natagora, la Wallonie paye le prix d’un manque d’ambitions qui dure depuis longtemps. ©JC Guillaume

En deux ans, diverses actions ont été menées. "On a fait tout une série de choses. Trois projets portés par l'administration ont reçu des budgets assez conséquents", affirme la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier.

Parmi eux, la création d’une zone d’immersion temporaire à Saint-Remy (Virton), visant à prévenir les crues dans le bassin-versant de la Chiers ; la reméandration de la Brouffe avec pour objectif de ralentir l’onde de crue en amont du village de Mariembourg et la création d’une zone d’immersion temporaire sur la Wamme en amont des villages d’Hargimont, Harsin et On (Marche-en-Famenne) et de Jemelle (Rochefort). Un appel à projets a également été lancé l’an passé.

"On a reçu une trentaine de dossiers de la part de communes, provinces ou acteurs associatifs et on en a sélectionné sept pour un budget total de 6,4 millions d'euros. On a également un projet important qui concerne la remise à ciel ouvert d'une rivière qui a été touchée par les inondations dans le Limbourg. Ce sont des projets de natures différentes mais qui ont tous pour objectif de recréer une rivière plus naturelle, plus vivante et qui laisse la possibilité à l'eau d'occuper plus de place. C'est la meilleure façon de lutter contre les inondations et la sécheresse. C'est un changement culturel qu'on essaye de mener : passer d'aménagements rectilignes, mono-objectifs et centrés sur l'expérience humaine à une rivière plus vivante", poursuit Mme Tellier.

Des conflits d’acteurs et d’usages

Mais la renaturalisation des cours d’eau wallons se heurte à des obstacles matériels et humains.

"Pour reméandrer les cours d'eau, on doit aller rechercher des espaces qui sont utilisés. Soit on y trouve de la nature, des pelouses ou des forêts ; soit on y trouve des maisons et des champs cultivés, ce qui a pour conséquence qu'on doit parfois délocaliser des personnes. Cela peut entraîner des conflits", explique Arthur Timmermans. Certains travaux pourraient par ailleurs avoir un impact négatif sur certaines espèces animales et végétales, du moins à court terme. "Il est possible qu'il y ait des impacts localement. Il faut toujours faire la balance entre les bénéfices et les impacts. Gérer la nature, ça implique des choix. Il y a des espèces qui bénéficient des mesures et d'autres qui en pâtissent", estime Arnaud Laudelout.

De son côté, la ministre Tellier parle de conflits d'usages. "C'est tout à fait normal. Les naturalistes, agriculteurs et gestionnaires publics n'ont pas toujours le même avis mais ils doivent parvenir à transcender leurs divergences pour trouver des solutions communes. D'où l'importance d'avoir un cadre", estime-t-elle.

Mais pour Arnaud Laudelout, la Wallonie paye le prix d'un manque d'ambitions qui dure depuis trop longtemps. "Les conflits avec les agriculteurs et propriétaires illustrent un manque de politiques efficaces en matière de conservation de la nature dans les fonds de vallée. Ce sont des milieux très riches en biodiversité mais ils ont été trop peu ciblés par la création d'aires protégées. Il y a systématiquement des conflits et c'est légitime parce que certains travaux se font aux dépens des particuliers. Finalement, on paye un manque d'ambition qui dure depuis des décennies."

”C’est incroyable, on se croirait dans le Montana !”

Rendre aux cours d’eau une forme plus naturelle : un concept qui ne plait pas à tout le monde.

L’Eau Blanche, un affluent du Viroin s’apprête à connaître des travaux importants visant à lui rendre une forme la plus naturelle possible. Le projet de reméandration de la rivière, porté par l’association Natagora et impliquant une palette d’acteurs (naturalistes, conservateurs de réserve naturelle et parc naturel, administration, agriculteurs et riverains) a reçu l’aval de la Région wallonne dans le cadre d’un appel à projets lancé en 2022.

Le chantier devrait démarrer en 2024 et s’achever d’ici 2026. Il devrait permettre une diminution des risques d’inondations aux abords de la rivière et rendre le cours d’eau plus résistant aux sécheresses tout en améliorant la biodiversité locale. “On espère notamment que les milieux deviendront plus favorables à la reproduction des poissons et que les milieux naturels qui vont être recréés en naturalisant la rivière vont pouvoir accueillir des nids de martins-pêcheurs et des gravelots, une sorte de petit échassier”, se réjouit Alain Bouchat, conservateur bénévole de la réserve naturelle de Couvin.

L’Eau Blanche à hauteur de Mariembourg est régulièrement polluée par des hydrocarbures. ©ÉdA – 50673783233

La biodiversité de la plaine de l’Eau Blanche est déjà très riche : cent espèces d’oiseaux nichent dans le périmètre. C’est quasiment un record en Belgique. Cependant, certaines espèces qui ont pour habitat naturel le bord des rivières n’y sont plus présentes depuis longtemps. C’est le cas de l’hirondelle de rivage, de la cigogne blanche et du balbuzard pêcheur dont le conservateur espère voir le retour suite à la renaturalisation de la rivière. Mais si les naturalistes sont convaincus des bienfaits du projet, on ne peut pas en dire autant de tous les riverains qui pourraient voir leurs terrains impactés par les travaux.

“La restauration des rivières, c’est incroyable. Avec quelques aménagements, on pourrait se croire dans le Montana ! Mais ces modifications ne sont pas sans conséquences sur les riverains et génèrent leur lot de conflits. Moi je suis un convaincu des bénéfices de la renaturalisation. Mais quand j’essaye de parler des bienfaits autour de moi, ça ne suscite pas forcément un grand enthousiasme. Il faut être honnête, tout le monde ne comprend pas forcément l’intérêt de la restauration des cours d’eau et certains n’hésitent pas à montrer leur opposition au projet”, souffle Thomas (prénom d’emprunt), un riverain de l’Eau Blanche.

“La reméandration entraîne divers problèmes au niveau de l’exploitation des terrains. Beaucoup de propriétaires fonciers sont proches de la nature mais si une partie de leur terrain doit disparaître au profit de la rivière ou de la Région wallonne, ils sont directement moins ravis. Sur le long terme, il faudra prendre ces enjeux en compte en discutant bien avec toutes les personnes impliquées pour leur expliquer l’intérêt de la renaturalisation mais aussi pour les informer objectivement sur les conséquences de l’érosion”.

“La maîtrise foncière est essentielle pour pouvoir agir, abonde la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier. En travaillant sous une forme d’appels à projets, ça facilite les choses parce que les communes choisissent des lieux où elles ont une maîtrise foncière ou un partenariat avec d’autres propriétaires. Mais on a aussi travaillé sur le cadre légal pour pouvoir intervenir sous une forme de servitude d’utilité publique pour certains aménagements destinés à réduire le risque d’inondation. Le but est de faire en sorte que le propriétaire reste propriétaire mais que le gestionnaire public puisse intervenir”, précise-t-elle.