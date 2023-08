Réserver le stationnement en voirie aux seuls citoyens anversois: la Ville d’Anvers prend une mesure choc à partir de ce 1er août

Ce 1er août est entrée en vigueur une mesure choc de la Ville d’Anvers : seuls les Anversois (les détenteurs d’une carte riverain) peuvent se garer en voirie dans le périmètre de l’hyper-centre. À savoir, à la grosse louche, le périmètre entre l’Escaut, la Gare Anvers Centrale, le quartier des musées (Mukha et KMSKA) et le Museum Aan de Stoom (splendide bâtiment moderne aux couleurs rouges à côté d’un port de plaisance). Dans cette zone d’interdiction, on retrouve donc la vibrante rue commerçante Meir, la Grand-Place, et les agréables ruelles des alentours.

Périmètre de la nouvelle zone.

Outre les résidents, sont autorisés à stationner le personnel de soin, les personnes handicapées, les entrepreneurs ayant obtenu une dérogation ainsi que les véhicules d’autopartage.

Une mesure signée NVA-Vooruit-VLD

La mesure est signée par l’échevin NVA Koen Kennis, un des bras droits de Bart De Wever (NVA). Se défendant de toute intention “anti-voiture”, le Premier échevin assure prendre la mesure pour encourager le “modal shift” et donner davantage de place aux habitants. “Cela ne signifie pas que nous voulons décourager la circulation automobile. Tout le monde est le bienvenu dans notre ville, quel que soit le moyen de transport utilisé”, assure Kennis à nos confrères du Standaard.

Mais en bordure de l’Escaut, des dents grincent notamment au niveau d’entreprises, contraintes de changer leurs habitudes et d’acquérir d’onéreux pass pour continuer à assurer leurs services. Interviewée par la VRT, une entreprise de nettoyage, C-Maxi, avec une petite trentaine de véhicules indiquait que ces dérogations allaient leur coûter 6.300 euros. Un système D a alors été mis en place : garer les utilitaires en dehors de la zone et partir à vélo pliant chez les clients.

Rediriger vers les parkings payants

Mais quelle alternative donc pour ceux qui veulent se rendre en véhicule dans la Cité du diamant ? La Ville renvoie les automobilistes vers les parkings publics et leurs 12.170 places. Une trentaine d’infrastructures se trouvent dans la zone concernée par l’interdiction.

À quoi s’ajoutent les neuf Park-and-Ride excentrés, comme à Bruxelles. Il faudra dès lors prendre un transport en commun pour rejoindre le centre, mais le prix est imbattable. Au P&R Linkeroever (1.500 places) par exemple, de l’autre côté du canal mais à 7 minutes de la Grand-Place en métro, le tarif est fixé à 1€ par jour. À noter : ceux qui rendent visite à un résident peuvent acquérir une carte-visiteur de maximum trois heures.

Rappelons au passage que, comme Gand et Bruxelles, Anvers disposent d’une Lez (zone de basses émissions) : les véhicules les plus polluants se voient dès lors bannis sous peine d’amende de 150€. Comme à Bruxelles, les voitures diesel de norme inférieure à Euro 5 sont bannies, ainsi que les véhicules essence inférieurs à Euro 2.