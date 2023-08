Une météo pourrie en juillet: “Et pourtant, il y a une grande différence entre notre ressenti et les relevés factuels”

Le météorologue n’ira pas jusqu’à dire que les températures des derniers jours sont agréables. “Mais elles sont loin d’être exceptionnelles. Sur les 191 mois de juillet recensés dans nos statistiques, 154 ont été plus frais. Si l’on compare aux normales du mois de juillet entre 1991 et aujourd’hui, nous sommes effectivement 0,3 degré plus frais. Mais si l’on compare aux normales de 1960 à 1991 (17,4°), nous sommes largement au-dessus. Dans les années 80-90, il était normal d’avoir des mois de juillet plus frais que celui de 2023. Et en 2020, la moyenne de juillet n’était que de 17,9°.”

L’été 2023 est même sur les bases d’un été plus chaud que la moyenne. “Notamment en raison d’une vague de chaleur prolongée au mois de juin.”

Par contre, c’est surtout au niveau de l’humidité que le mois écoulé aura été compliqué, en raison du flux océanique qui influence actuellement notre climat. “Nous étions, dimanche soir à minuit, avec 113,2 mm de précipitation (NDLR : ce qui correspond à 113 litres de pluie par m²) sur le mois. Avec les précipitations de lundi, nous devrions tourner autour des 120 mm pour l’intégralité du mois.”

Un chiffre largement excédentaire par rapport à la normale (76,9 mm) mais en dessous de ce qu’on avait connu en 2021 (166 mm), mois des inondations meurtrières. “On doit être en 22e position des mois de juillet les plus pluvieux depuis 1830. Le record reste daté de 1942. À l’époque, on a mesuré 196,5 mm de précipitations. Et plus récemment, en 1980, on a atteint 177,3 mm.”